隔夜美市星期二（10月6日）上涨，标普500指数自8月以来首次刷新收市纪录。

标普500指数涨0.6%至7818.93点；纳斯达克指数涨0.4%至27599.79点；道琼斯工业指数涨0.5%至51521.28点。

市场焦点也转向美国企业财报季，并将关注科技企业在人工智能领域的大额投资能否转化为盈利。

亚洲股指期货星期三（7日）早盘走势不一。日本和香港股指期货小幅上涨，韩国和台湾股指期货微跌；标普500指数和纳斯达克100指数期货则继续走高。

美国10年期国债收益率从2002年以来的最高水平回落至5.28%。

美国原油期货星期三亚洲早盘徘徊在每桶90美元附近，布伦特原油期货星期二闭市仍在每桶100美元以上。

新加坡海峡时报指数星期二涨37.21点或0.66%，闭市报5701.54点。

以下是星期三可关注的股票：

1）顶级手套（Top Glove）截至8月底的2026财年第四季归属股东的净利同比增加逾三倍至1亿5763万令吉（约4935万新元），营收增加39.7%至12亿4830万令吉。全年归属股东的净利增加192.4%至3亿零796万令吉，营收增加21.1%至42亿3206万令吉；董事会宣布派发每股1.5仙免税终期股息，高于上个财年的0.48仙。

不过，第四季净利包括2990万令吉税务收益，集团也计入6580万令吉商誉减值。公司说，有关减值不影响现金流。顶级手套星期二闭市报0.275元，涨14.58%。

2）ESR房地产投资信托（ESR REIT）星期二更新澳大利亚租户ACFS Port Logistics拖欠租金的进展。ACFS租用的三处物业截至7月31日拖欠租金约1220万澳元（约1088万新元）。截至9月30日，信托已追回8月13日前欠租的约75%，仍有约300万澳元未收回。

管理公司说，ACFS的管理人和接管人自8月13日起负责租户继续使用物业期间的租金，信托已收到此后所有到期租金。相关银行担保余额为40万澳元，管理公司已要求ACFS补足担保，并将继续追讨剩余欠款。ESR房地产投资信托星期二闭市报2.04元，股价无变动。

3）谢美丽控股（Mary Chia Holdings）星期二闭市后宣布，以每股1分发售1亿股新股，筹集100万元，占扩大后股本的23.05%。

公司说，所得资金将用作营运资金及扩充中国和泰国业务；认购协议已经签订，交易仍待股东批准。认购价比股票暂停交易前的交易量加权平均价低27.01%，股票暂停交易前最后成交价为1.3分。公司星期三早上申请解除停牌，股票从上午9时起恢复交易。

4）联合木业控股（LHT Holdings）主要股东之一Synectix Pte. Ltd.星期二提出有条件部分收购要约，拟以每股0.75元现金收购约25.04%的股份。若要约完成，要约方及一致行动人士的合计持股将提高至51%。要约须获得独立股东批准，并达到最低接纳量。联合木业控股星期二闭市报0.76元，股价无变动。

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