市场的估值、资金持有结构和集中度等指标，已呈现典型泡沫特征。全球最大对冲基金桥水基金创办人达利欧（Ray Dalio）警告，当前市场存在泡沫，当较高利率开始全面影响企业、资产价格和经济活动时，泡沫将破裂。

达利欧星期三（10月7日）在新加坡举办的福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一场讨论会上说，目前市场泡沫指标已接近2000年互联网泡沫和1929年股灾时期的水平。

他说：“我们肯定，（市场）处于泡沫之中。”

他解释，市场仍然面对利率进一步上升的压力。当较高利率真正开始影响企业、资产价格和经济活动时，就是泡沫开始破裂的节点。

他说：“我们还没有到达那个节点，但正在向它靠近。我认为已相当接近。”

达利欧强调，投资者首先必须区分一项技术有多出色，以及它是不是一项好投资。“两者并不是一回事。”

他指出，几乎每一轮重大科技创新都会形成泡沫，并在若干年后出现大幅下跌。

达利欧认为，泡沫还源于市场没有分清账面财富和现金。一家企业可以通过高估值在账面上创造巨额财富，但这些财富不能直接用于消费或偿债。持有人必须出售资产，才能换取现金。当大量投资者同时套现，而市场并没有足够现金，就会导致泡沫。

他指出，当前股票相对于债券的风险溢价和安全缓冲正在收窄。此外，市场高度集中于少数股票，也使投资者同时面对波动和集中度风险。

对于投资者如何应对，达利欧认为，应建立均衡和多元化的投资组合。

他说，由10项至15项回报来源互不相关的投资组成的投资组合，理论上可以在不牺牲回报的情况下，把风险降低约80％。