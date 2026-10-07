新加坡第三季的国内生产总值（GDP）预估数据会在下星期三（10月14日）发布。同一天，新加坡金融管理局也会发布货币政策声明。

能源贸工部星期三（10月7日）发布文告宣布这项消息。

大华银行此前说，由于7月与8月的经济活动指标比预期强劲，我国第三季经季节性调整的国内生产总值预计比第二季增长1.4%，若与去年同期相比，增长率将达5.2%。

报告说，假设第四季环比增长是较低的0.6%，这意味着第四季同比增长将达到4.7%，2026年全年经济增长将达5.5%，处于能源贸工部预测区间4.5%至5.5%的上端，也高于大华银行目前预测的5%。

我国7月至8月的非石油国内出口同比增长24.6%，比第二季的21.3%来得高，非石油国内出口量增幅也从34.2%扩大到45.3%。大华银行将它归因于人工智能相关利好的持续。

另外，我国8月核心通货膨胀连续三个月上升，达至2.2%，写下2024年9月以来的最高水平。数据发布后，有经济师改变对金管局10月货币政策的预测，从原来的维持不变，改为“略微”收紧。