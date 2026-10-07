新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）今后五年投资高达1亿2000万元，以加强创新中心（Centres of Innovation），为中小企业的创新提供更无缝的支持。

企发局星期三（10月7日）发布消息说，当局将加强创新中心的能力，更好地支持中小企业开发和把新产品与解决方案推向市场。

这些创新中心设于新加坡的各所大专学府，中小企业可在这些中心使用专门设施和技术知识，联合开发、测试和验证它们的创新产品。

企发局说，随着中小企业进行更复杂的创新，它们需要目前分散在创新生态系统里不同处的专业知识能力。

新投入旨在深化创新中心的四项能力，包括技术发现，即从国内外寻找符合中小企业需求的现有技术，减少重复研发；技术采纳，即确认和提倡经验证的解决方案，以加速扩大企业和整体行业采纳。

另两个能力分别是生态系统连接性，即将中小企业与制造、监管合规及市场准入等领域的合作伙伴联系起来，以支持解决方案的商业化；以及外联与行业互动能力，即加强与中小企业及生态系统合作伙伴，如中小企业中心、商会与商团的互动，帮助中小企业了解技术趋势，并获取生态系统内适合的支持。

为精简中小企业的服务对接渠道，让它们能更便捷地获取所需专业知识，创新中心网络将整合，数量从27个缩减至10个。这10个增强的创新中心将汇集专业知识、专门设施及行业联系，同时减少网络内各项服务内容的重叠。

此外，它们将承接IPI新加坡（企发局旗下机构，下称IPI）此前提供的相关服务，如技术发掘与匹配，从而通过单一对接处提供更全面的服务组合。随着相关专业知识与机构经验融入增强后的创新中心，IPI将于2027年3月底结束运作。

企发局致力于将受影响的IPI员工重新安置到合适的岗位，这些岗位分布于增强的创新中心、公共服务部门，以及更广泛的创新生态系统中。

受影响的创新中心员工均签订了与项目完成期限挂钩的固定期限合同。他们将获安排在高等学府任职，以完成现有项目或承担其他适合的职责。

企发局主席李全德说：“我们的最终目标是让中小企业能够更便捷地获取所需支持，从而在日益复杂的环境中实现创新与成长。”

李全德表示感谢IPI和各创新中心团队多年来的贡献与付出，他们多年来积累的能力、人脉网络和专业知识，将继续作为增强创新支持模式的重要组成部分，持续惠及中小企业。

他说：“这类变革可能艰难，尤其是对那些直接受影响的同事而言。我们致力于协助他们踏出职业生涯的下一步。我们将与合作伙伴密切协作，为员工争取转岗机会，并尽可能根据每位员工的技能与经验进行精准匹配。”