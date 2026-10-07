人工智能（AI）交易可能逆转，通货膨胀推高债券利率，可能终结股市上涨势头，这些都是明年全球市场面临的主要风险。

淡马锡国际首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）星期三（10月7日）在米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上说：“人工智能交易的逆转是最大的风险。”虽然他认为这种情况不会很快发生，但是有可能在2027年遇到一些挑战。

他也认为，通货膨胀是另一个主要风险。他指出当前的利率环境意味着，股市在某个时候可能存在崩盘的风险。

市场普遍争论，即将开始的美国第三季财报季，将是对科技巨头几千亿美元人工智能相关支出，能否转化为更大盈利的关键考验。

由于能源价格上涨，以及财政借贷需求增加，市场预期各国央行将进一步加息以抑制通胀，全球债券价格因此应声下跌。

淡马锡截至今年3月31日的投资组合净值达5180亿元，并承诺到2031年将人工智能相关投资配置增加一倍以上，从目前的6%增加至15%。

淡马锡已在多家科技巨擘持有股权，包括OpenAI、Anthropic和英伟达，这些投资也成为它主要的回报驱动力。

罗锡德说，他希望将更多人工智能投资从私有持股转向公开交易资产，这有助于淡马锡保持灵活。

淡马锡目前有接近一半的人工智能投资在公开市场，并希望将比率增加到70%至75%，因为私有资产很难在市场变化之际作出反应。

淡马锡对美洲的投资在近几年飙升，截至3月底已占据投资组合的26%。