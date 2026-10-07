掌控丹麦航运巨头马士基（A.P. Moller-Maersk A/S）的A.P.穆勒控股公司（A.P. Moller Holding A/S）正在新加坡设立新办事处，旨在投资亚洲的成长型企业。

彭博社星期三（10月7日）报道说，A.P.穆勒控股公司由亿万富翁马士基家族全资拥有，没有外部投资者。这家公司本周将开设在丹麦以外的首个办事处。目前，它拥有超过500亿美元（约640亿新元）的净资产。

将领导这个亚洲办事处的A.P.穆勒控股公司成长股权投资主管切坦·梅塔（Chetan Mehta）指出：“亚洲处于全球创新的最前沿。许多处于后期发展阶段的世界级初创企业（起步公司）正寻求扩张，这为我们提供了向它们提供长期资金的机会。”

梅塔表明，A.P.穆勒控股公司计划收购少数股权，投资规模通常在2000万欧元（约2860万新元）至8000万欧元之间，投资对象涵盖从C轮融资阶段的初创企业，到即将首次公开售股（IPO）及更成熟阶段的企业。

这些初创企业主要集中在应用技术领域，例如人工智能供应链、金融科技、医疗保健和机器人技术。他补充道，公司的投资范围将覆盖中国、印度、东南亚、澳大利亚和新西兰。

在欧洲，A.P.穆勒控股公司已投资了法国在线医疗平台Doctolib、芬兰卫星制造商Iceye，以及英国金融科技巨头Revolut。这家公司领投了英国新锐银行Zopa在2024年进行的8000万欧元股权融资，同时也是丹麦丹斯克银行（Danske Bank A/S）的最大股东。

梅塔说：“我们使用的是自有资金，没有严格的退出期限或基金存续期限制，因此我们可以非常灵活地支持初创企业的成长历程。”