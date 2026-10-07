在本地银行股领跌的压力下，新加坡股市的海峡时报指数星期三（10月7日）挫跌1.63%或93.10点，闭市报5608.44点，海指成份股其实多数上涨。

截至星期三下午约5时30分，MSCI亚太指数下跌0.88%。布伦特原油期货价格上升1.39%，达到每桶101.98美元。首尔、东京、香港和台湾股市分别下跌1.98%、0.92%、0.62%和0.03%，上海和深圳股市休市。东南亚股市多数下跌。

在亚洲星期三交易时段，标普500指数期货和道琼斯指数期货跌幅为0.06%和0.13%，纳斯达克综指期货则下跌0.40%。早前在星期二，美国三大股指皆上涨，涨幅在0.45%至0.58%。

新加坡股市星期三整体交易量升至12亿股，交易总额大增至27亿6000万元；270只股上升，269只股下跌。30只海指成份股当中，19只股价上升，四只持平，七只下跌。

华侨银行（OCBC）股价星期三大跌5.90%，闭市报30.30元，是跌幅最大的海指成份股，大华银行（UOB）和星展集团控股（DBS Group Holdings）的股价也分别下跌2.93%和1.36%，收报42.44元和77.49元。香港置地（Hongkong Land）股价上涨2.73%，闭市报8.28美元，是涨幅最大的海指成份股。

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