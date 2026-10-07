面对地缘政治、能源和科技变化等交织的多重危机，淡马锡正通过增加现金收益配置、提高投资组合流动性等方式，加强管理下行风险。

淡马锡控股首席执行长狄澜（Dilhan Pillay Sandrasegara）星期三（10月7日）在福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一场对话中说，淡马锡并不以完全多元的投资组合为目标，仍以较高风险的股权投资为主。不过，它须考虑股权收益是否足以补偿承担的风险。

淡马锡目前约97%的投资组合是股权，2%是信贷，另有1%是基础设施投资，后者不包括旗下控股运营企业。

淡马锡今年发布年报时提出，将私募信贷和核心增益型基础设施的配置比率上限分别提高至5%，以增加现金收益来源。这两类投资均以取得5%至6%的现金收益率为目标。

淡马锡过去三年也提高了投资组合的流动性，当前流动性投资组合占比约50%。狄澜说：“如果流动性不足，就无法足够迅速地调整方向。”

他认为，当前环境可参照1960年代中期至1980年代初。当时，世界经历战争、社会分裂、利率上升、石油冲击和通胀等多重危机，市场在约15年间的表现并不理想。淡马锡正借鉴历史经验，制定未来的投资策略。

狄澜指出，投资者与企业所有者承担风险的方式不同。投资者认为风险过高时，可以出售资产、调整配置或持有现金，企业所有者则须在顺境和逆境中持续承担责任。淡马锡兼具这两种身份，因此必须同时考虑两者面对的风险。

他以疫情期间支持新航（SIA）渡过危机、恢复盈利为例说，只有具备适当的风险管理体系、相应的风险承受能力，并保留足够缓冲，才能在情况偏离预期时提供支持。

企业所有者须考虑“第二天”会发生什么

这种考量也影响淡马锡如何把握人工智能（AI）机遇。谈及此前出售数据中心运营商的决定，狄澜说，持续扩张需要通过资产负债表投入庞大资金。如果利率上升，或数据中心技术、冷却系统等发生变化，淡马锡还可能需要追加上百亿元投资。

根据公开交易资料，淡马锡旗下新科电信媒体今年出售了新科电信媒体全球数据中心公司（STT GDC）的82%股权，由KKR与新电信组成的财团接手。

狄澜说：“作为企业所有者，你必须考虑‘第二天’会发生什么。你的风险承受水平与投资者不同，因为调整投资配置的能力并不一样。”

出售资产、收回资金后，淡马锡能够分散投资。他说：“我们可能会少赚几个百分点的回报。但从风险与回报的关系来看，你必须这样评估。”

狄澜同时关注，大量资本涌入AI基础设施，会如何影响其他企业的融资与转型。他说，淡马锡正在分析：未来还有多少资金可用于推动企业采用AI，相关投资的通胀效应是否会推高资本成本。

“如果会，我们就必须把这个因素纳入对相关投资组合预期回报的评估。因为到了‘第二天’，我们仍然是这些企业的所有者，必须承担后果。”