2026年OceanX峰会于星期三（10月7日）在停靠于吉宝湾码头的海洋探索号（OceanXplorer）科研船上隆重揭幕。《联合早报》以受邀媒体身份登船出席。

这是峰会连续第二年在这艘科研船上举办，为期三天的活动围绕海洋科技突破与全球环保合作等核心议题展开，吸引逾600名来自全球的政商界领袖与科研专家参与。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇（前排左三）在OceanX峰会上致辞后，在OceanX创办人兼首席执行官马克（前排左一）等人的陪同下，深入参观这艘现代化科研船。（叶振忠摄）

这艘顶尖科研船有何特别之处？它将如何推动深海科研合作？《联合早报》为你梳理OceanX这艘科研船的三大看点：

一、海洋探索号具备怎样的硬件设施？

海洋探索号隶属于由美国知名投资者达利欧（Ray Dalio）及儿子马克（Mark Dalio）于2016年创立的非营利组织OceanX。机构致力于通过前沿科技与传播力量，释放海洋可持续发展的潜在价值。

在硬件配置方面，海洋探索号集成了先进的深海探查装备，包括专业级基因测序实验室、专用的勘测直升机、两艘先进的深潜器，以及一艘下潜深度可达6000米的遥控潜水器（ROV），形成了全方位的海洋科学考察平台。

二、OceanX如何推动海洋科研合作？

自2021年投入全球巡航以来，海洋探索号始终坚持“本土化合作”模式。

每次执行考察任务时，团队均积极邀请航行目的地政府及学术机构参与，组建本土科研团队，协助提升当地的海洋研究能力。

根据2025年OceanX年报，为推动深海科学探索、加强海洋研究能力建设，OceanX和达利欧慈善基金会向纽约大学阿布扎比分校穆巴达拉ACCESS中心（Mubadala ACCESS Center）提供100万美元（约128万新元）资助，用于支持前沿气候研究，包括增强珊瑚在水温升高环境中韧性的研究。

年报指出，这笔资助同时也为一项总额600万美元的资助计划作出贡献，以支持东南亚地区的深海联合科学考察和能力建设项目。

三、独特的船上研讨会：设安保门槛 甲板设施与室内体验兼备

据记者现场观察，将科研船作为研讨会场地非常独特且契合主题，有别于一般在大型酒店举行的学术会议。

出于科研安全与场地限制，主办方设立严格的准入门槛，非受邀嘉宾不能上船参观。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇作为主宾出席峰会并致辞。随后，他在OceanX创办人兼首席执行官马克·达利欧（Mark Dalio）等人的陪同下，深入视察了这艘具备国际顶尖水平的现代化科研船。（叶振忠摄）

峰会星期三的主要议程在科研船的露天甲板举行。据观察，甲板空间十分宽敞，现场摆放了超过100张椅子供嘉宾就座。

不过，由于近日新加坡出现烟霾天气，户外气温稍显闷热。主办方也贴心地开放船内的室内空间，让与会嘉宾可以随时进入室内吹冷气休息。

船内还配有互动式的科技展示区，供嘉宾交流探讨。

海洋探索号（OceanXplorer）科研船内有乾坤，有多处科技展示区。（叶振忠摄）

海洋探索号与新加坡的渊源

海洋探索号与新加坡的渊源也颇深。除了连续两年充当海上研讨会会场，也载着新加坡研究员进行公海考察项目。

去年10月，海洋探索号就从新加坡起航，载着16名新加坡研究员，连同区域和国际专家开启24天的印度洋东部深海科研，考察公海深处的生物多样性和环境条件。