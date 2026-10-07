眼见人工智能（AI）技术愈发成熟，新加坡科技企业冬海集团（Sea Ltd.）已开始将AI融入游戏开发业务之中，且大幅缩短了开发时间。

冬海集团首席执行官李小冬星期三（10月7日）在新加坡举办的福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一场讨论会上指出，AI时代来临后，游戏开发方式也随之面临巨大变化。

他举例，以往在开发游戏的过程中，内部团队会先针对游戏场景、角色、整体美术提出想法，再与第三方创意工作室讨论，让后者绘制出一些美术素材。整个过程耗时约两个星期。

“有时候，我们也会要求工作室进行修改，这可能又再耗时两周。”

自从集团采用AI技术后，整个流程已大幅缩短。李小冬说，如今资深美术师只需提出一个想法，再提供一些提示词，就可以迅速生成内容。

“大约只需两小时，AI就能生成数百份美术素材，让我们挑选。”

冬海集团旗下数码娱乐业务Garena，涉足网络游戏开发与发行。自行开发的游戏有Free Fire；代理的游戏则有Arena of Valor等。

今年第二季，Garena营收同比增长34%至7亿4700万美元（约9亿5665万新元）。

除了游戏开发，冬海集团也将AI融入客服服务中。李小冬说，如今集团超过80%的客服工作，已由AI机器人处理；虽然剩余的20%仍会由人工处理，但相关员工已开始接受AI培训，包括回答由AI模拟的问题。

李小冬不排除，未来AI会贯穿集团所有业务，深刻影响人们玩游戏、购物的方式。

多年前以特斯拉（Tesla）最大个人股东之一身份，进入公众视野的亿万富豪廖凯原（Leo KoGuan），在讨论会上则指出，在漫长的历史长河中，人类与科技均不断演进。

进入21世纪后，电脑和智能手机的出现和普及，深刻改变了人们的生活与工作方式。未来10年，AI会持续成为最具影响力的技术变革之一，并重塑社会与经济的发展。