IOI置业集团（IOI Properties Group）和凯德投资（CapitaLand Investment）目前正就收购中央商业区办公大厦“莱佛士坊一号”（One Raffles Place）进行独家尽职调查，双方已向业主华联房地产投资信托（OUE REIT）和大华银行（UOB）提交了一份各占50%股权的联合收购要约。

据《商业时报》报道，马来西亚IOI置业集团首席执行官李耀昇星期三（10月7日）在新加坡出席福布斯全球总裁大会期间透露，收购要约是在约三个月前提出。

早先报道显示，这个位于中央商业区的优质房地产，预估交易价格在23亿元至24亿元之间。

李耀昇表明：“目前我们已进入独家洽谈阶段，并已着手进行尽职调查，同时正在商讨买卖协议的最终条款。”

“莱佛士坊一号”项目包括两座办公楼（分别为62层和38层）和一座六层高的零售大楼。据了解，这个项目的净可出租楼面总计约为87万5000平方英尺，位于四块地段，其中一块为841年地契，其余皆为99年地契。

这个项目的业主华联房地产投资信托，是通过注册业主OUB Centre持有项目的67.95%实际权益。大华银行则直接持有项目的18.46%权益，并持有OUB Centre的10%股权。