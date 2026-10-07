翡翠餐饮集团接管人德安华的代表，已落实为翡翠餐饮集团制定的运营重组措施，关闭了四家分店，这估计会影响120个工作岗位。

德安华（Kroll）也说，重组业务是为计划出售的翡翠餐饮业务做好准备，并为公司长远发展奠定基础。

财务及风险顾问解决方案公司德安华在9月底被委任为新加坡和香港业务的接管人后，已对翡翠集团的财务和运营状况进行审查，旨在稳定业务、维护价值并支持集团走上可持续的发展道路。

德安华星期三（10月7日）发文告说，已完成在新加坡Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd（简称CJCCH）的业务重组。这包括关闭四家分店，并在继续经营全岛九家分店的同时，根据未来运营需求调整员工规模。

四家在星期二（6日）关闭的分店，三家是位于白沙浮商业城（Bugis Junction）、大巴窑和katong i12的翡翠拉面小笼包，一家是位于榜鹅绿洲台（Punggol Oasis Terrace）的翡翠点（Crystal Jade Go）。

在整个重组过程中，有120名来自这四家分店及部分企业职能部门的翡翠员工受到影响。重组后CJCCH的员工预计有约210人。德安华代表说，预期不会再关闭分店。

另一方面，不在接管范围内的Crystal Jade Food Manufacturing Pte Ltd，也在10月5日停运。

所有受影响的员工已获通知

自9月底，翡翠与德安华便主动与全国职工总会属下的食品饮料及同行业工友联合会（FDAWU），及其他协会沟通，并给予受影响的员工过渡支持。

文告说，所有受影响的员工已获直接通知，且会获得截至最后雇用日的工资，餐厅的员工将根据雇用合同获得赔偿。

FDAWU星期三也发文告说，虽然翡翠集团是非工会公司，但对于德安华的主动沟通感到欣慰，这让工会能及时采取行动，支持工会成员和员工。

FDAWU与全国职工总会属下的就业与职能培训中心（e2i），在食品制造、食品服务、酒店、批发和零售等行业，策划400多个就业机会，并邀请雇主合作伙伴在沟通活动期间，进行现场面试。