过去六年，小型私宅项目的建筑质量评级，往往低于较大型项目。

受访学者和市场人士认为，项目规模并非衡量建筑质量唯一标准，小项目建筑质量评级偏低，不意味发展商开发能力较差。但他们也提醒说，买房别只关心房价、地点和升值潜力，发展商过往交付私宅质量同样不容忽视。

近期，私宅建筑质量出问题的消息频传，引起业界关注。例如，武吉班让私宅嘉翠雅居（Foresque Residences）一块阳台混凝土脱落，从20米高处坠落；过后还发现，公寓其中一栋楼有六成单位的阳台，在边缘敲击测试时会发出空洞声响。屋主因此起诉发展商、建筑师、土木工程师等参与项目的关联方。

Canberra Residences的业主，也因为2019年6月有关建筑缺陷的纷争，代表公寓屋主的公寓分层地契管理委员会（MCST）一个多月前入禀法庭起诉建筑承包商。

较差建筑质量评级项目中 近六成来自小型项目

为加强对质量不达标发展商的威慑，建设局和市区重建局自今年5月22日起推出新条例，严重违规的发展商可以被禁止参与政府住宅用地招标五年，或暂停销售五年，或者两者兼施。

此外，发展商也须向潜在买家提供公司过往记录，包括过往私宅项目的建筑质量评级（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS banding），以协助潜在买家更好地分辨那些持续交付高质量项目的发展商。

CONQUAS分六个等级，等级越高，就表示项目质量越有问题。

根据建设局数据，它过去六年共对167个项目进行评级，119个项目或71%获得第一级至第三级的较优评级、48个项目或29%获得第四级至第六级的较差评级。

值得一提的是，在较差评级的48个项目中，有28个或58%是属于50个单位或以下的小型项目，包括Mooi Residences和Lavender Residence等。

谈及项目规模对建筑质量影响，建设局发言人回复《联合早报》询问时说，无论住宅项目的大小，都经过统一的标准评估。那些评级介于第四级至第六级不理想水平的发展商，建设局会在它下一个项目实施更严格的抽样审查。

CONQUAS评级仍有不足之处

一名不愿具名、有32年经验的土木工程师受访时说，自2007年开始建设两个综合度假胜地以来，我国整体建筑质量都有所提高。不过建筑工程牵涉多方参与，只要任何一方没达到预设标准，建筑质量就可能出现问题。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富接受《联合早报》访问时则说，虽然观察到小型项目评级一般较低，但单凭数据不能直接推断小型项目的质量都较差。

他说：“小型项目需要更多的现场施工，这么一来质量上会更难以控制。小型发展商也可能因为议价能力不高，只能与小型承包商合作，而这些小承包商又可能缺少机械化与资源。”

他也强调，私宅买家虽可利用CONQUAS评级作为项目质量参考，但它还是有不足之处，例如对承包商的质量、监督水平和发展商过往表现都缺乏了解。

总的来说，如果买家买房只看价格和地点，忽视发展商的项目建筑质量，这一忽视或许会在日后换来一地心碎。