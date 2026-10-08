美国国债收益率持续攀升并创下26年来的新高，美股隔夜在通胀的阴霾下收跌。

道琼斯工业指数和标普500指数结束连续四个交易日的涨势。道指在星期三（10月7日）跌0.66%，报51179.87点；标普500指数跌0.22%，报7801.77点。

在标普指数的11个领域里，工业股的跌幅最大，而涨幅最大的是医疗股。今年来上升超过80%的晶片股下滑1.2%。

纳斯达克指数则是连涨六个交易日后回落0.22%，报27538.69点。

中东军事冲突推动油价上涨，加剧市场对通货膨胀攀升的忧虑，也提高美国联邦储备局进一步加息的概率。

10年期国债收益率升至5.365%，创下自2002年4月以来的新高。30年期国债收益率也升至5.732%，为2002年5月以来最高。

新加坡海峡时报指数下跌1.63%或93.10点，闭市报5608.44点。

星期四（8日）可关注的股票：

1.凯利板挂牌的新加坡疼痛护理集团（Singapore Paincare Holdings）披露，经审计的部分2026财年业绩，与在8月公布的未经审计业绩有明显出入并进行修订。

截至今年6月底的全年盈利为1万5000元，低于审计前录得的4万2000元；税前亏损从之前的1万4000元扩大到审计后的16万5000元。

审计结果有出入，主要是因为逐步关闭子公司Dermatology & Laser Specialist Clinic和Ready Fit Physiotherapy，以及导致职员薪酬福利开支增加的年末计提。

新加坡疼痛护理集团股价收报6.5分，无变动。

2.IOI置业集团（IOI Properties Group）和凯德投资（CapitaLand Investment）目前正就收购中央商业区办公大厦“莱佛士坊一号”（One Raffles Place）进行独家尽职调查。

双方已向业主华联房地产投资信托（OUE REIT）和大华银行（UOB）提交一份各占50%股权的联合收购要约。

据《商业时报》报道，马来西亚IOI置业集团首席执行官李耀昇星期三在新加坡出席福布斯全球总裁大会期间透露，收购要约是在约三个月前提出。

早前报道显示，这个位于中央商业区的优质房地产，预估交易价格在23亿元至24亿元之间。

凯德投资股价星期三上升1.63%，报2.49元。

3.共享资本集团（CapAllianz）获得新加坡交易所批准发行新股。

集团计划以每股0.11分的价格配售最多1亿9294万股。集团也计划配售多达6715万新股给公司董事。

公司股价收报0.2分，无变动。

4.车商鼎盛控股（Vin’s Holdings）闭市后透露，公司已在新加坡数码资产交易所（SDAX）平台推出004系列三个月（91天）期商业票据，年票息率4.5%，预计筹资300万元至500万元，所得主要用于营运资金。

鼎盛控股星期三股价持平于0.20元。

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