新加坡金融管理局（MAS）乐见各金融机构引入人工智能（AI），但也提醒，若使用时不够谨慎，将带来一连串负面冲击，大幅削弱金融机构和我国金融体系的信誉。

金管局局长谢啇真星期四（10月8日）在米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上指出，目前有越来越多金融机构正采用AI，包括进行投资组合分析、尽职调查工作、整理会议内容等，显著提高运营和生产效率。

他续指，目前已有超过30家金融机构在新加坡设立AI能力中心（AI competency centre），开发AI解决方案，服务国内外市场。

尽管如此，谢啇真也提醒，若引入AI的过程没有得到妥善控制，或部署过于仓促，将带来一连串负面影响。

他举例，若使用的AI代理未被充分控制或突然失控，可能会引发客户数据泄露。此外，若金融机构盲目将流程自动化，忽视人力的重要性，将造成员工彻底被取代，此后AI受到的监控会更加薄弱，加剧失控风险。

“我们逐步推广AI之际，也需要具备相应的风险控制措施，否则坏事将接二连三地发生，严重冲击个别金融机构乃至整个新加坡金融体系的声誉。”

此外，谢啇真也提醒金融机构，勿过度依赖AI技术。他提及，就在今年9月初，ChatGPT、Claude、Grok等AI平台均发生服务故障，不少金融机构也借此反思自己与AI的依赖关系。

“若金融机构没有妥善管理对AI的依赖关系，一旦AI平台发生故障，对客户和整个经济体系提供的关键服务也会随之瘫痪下来。”

他补充，为管理风险，金管局会扮演“引导”的角色，与金融机构合作妥善利用AI。

金管局在星期三（7日）发布《人工智能风险管理指引》，内容包括金融机构即便采用第三方开发、运营或提供的AI，也须承担主要责任；金融机构应从第三方供应商获得充分保障，评估相关AI服务是否适用于预期用途。

谢啇真：金融从业员可利用AI提供更高价值服务

谈及AI对金融机构从业人员的影响，谢啇真指出，未来从业人员或不再需要处理繁杂的基础分析与资料整理工作，因AI可以协助处理。但这不意味着他们的工作会被彻底取代，相关员工可以利用AI提供更高价值的服务、进行更深入的分析以及提高服务效率。

他补充，金管局希望与业界和高等学府加强合作，为即将毕业的学生提供培训，了解行业的最新趋势。

高盛亚太区（日本除外）总裁施南德（Kevin Sneader）在峰会上分享，虽然高盛对于AI的采用，仍属于早期阶段，但已带来显著的效益。

施南德举例，将AI融入运营流程后，高盛员工绕开了不少耗时和繁琐的工作，有更多精力去寻找新客户。此外，高频交易员也开始与AI协作，更精准地判断下一步棋。