大华银行（UOB）未来一年拟招聘1000名应届毕业生，包括个人金融服务和反洗钱等岗位，以及各项培训计划。

大华银行星期四（10月8日）在年度员工活动Better U Festival宣布这个消息。集团副主席兼总裁黄一宗说，人工智能（AI）虽能处理部分入门岗位的例行工作，银行仍会为年轻人提供积累经验和发展事业的机会。

大华银行的招聘范围包括个人金融服务和反洗钱等岗位，以及银行精英培育计划（Future Bankers Programme）、管理培训生计划和实习项目等早期职业培训项目。

不过，银行没有公布各岗位和项目分别招聘多少人。

银行精英培育计划是大华银行在2026年新推出的项目。项目为期两年，每年约有四批，合计招收约100人。项目以财富咨询为重点，学员也会轮调至不同业务岗位。

25岁的杨艺贤和22岁的卡塔卡姆（Shrutikhaa Katakam）都是首届学员，分别毕业于新加坡管理大学和南洋理工大学。

应届毕业生感受招聘放缓

两人接受《联合早报》访问时说，身边朋友大多已找到工作，但从同届毕业生的情况来看，招聘步伐有所放缓。

杨艺贤说，求职所需的时间有所拉长；卡塔卡姆补充道，类似情况并不限于单一行业。

杨艺贤在毕业前实习过三次，卡塔卡姆则有过两段实习经历。

卡塔卡姆指出，AI正在改变入门级职位的要求，毕业生除了要有能力判断AI生成的内容是否准确，也须具备沟通和解决问题等能力。

杨艺贤说，雇主会期待刚毕业的求职者已累积实习经验，而AI能够处理部分例行工作，进一步提高雇主对初入职场毕业生的要求。

本地其他两家银行星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）5月分别公布，2026年内各自将招收超过500名年轻人才、应届毕业生和实习生。