英国金融科技公司Revolut计划在哥烈码头中心（Collyer Quay Centre）设立新办公室，并承诺在新加坡投入近3亿5000万元。

公司指出，这笔投资将用于产品开发、业务拓展和扩大新加坡团队。

公司星期四（10月8日）发文告说，新办公室位于哥烈码头中心，面积约8880平方英尺，已签下五年租约，预计2027年初启用。

公司计划在三年内把新加坡团队扩大至300人以上。

Revolut自2019年在新加坡推出服务后，最初以旅游服务为主，后来扩展至日常消费和财务管理。

公司透露，2025年本地交易量同比增加超过30%，点对点支付量增加近40%，使用财富与交易服务的客户人数增加近55%。

在企业业务方面，公司说，新加坡企业客户群在2025年扩大至前一年的五倍。2026年8月同比2025年8月，企业客户的存款余额和转账量均增至三倍，银行卡支付量增至十倍。

文告说，公司也扩展了企业支付服务，包括线上和线下商户收款，以及现金管理工具。

公司也说，新加坡将继续作为其拓展东南亚业务的基地。