针对有关IOI置业集团（IOI Properties Group）携手凯德投资（CapitaLand Investment），就收购中央商业区办公大厦莱佛士坊一号（One Raffles Place）进行独家尽职调查的报道，业主华联房地产投资信托（OUE REIT）强调，各方未签署任何具约束力的协议。

信托星期四（10月8日）在新加坡交易所发文件指出，持有上述物业81.54%权益的间接子公司OUB Centre，早已和手握其余18.46%权益的大华银行（UOB），共同展开市场询价，了解市场对物业的兴趣。

信托同时澄清，虽然正与IOI置业集团、凯德投资有关联的实体独家协商物业出售事宜，但各方的谈判、买方进行的尽职调查仍在进行中，各方尚未就出售物业签署任何具约束力的协议。

“因此，目前仍无法确定，最终能否落实任何交易。”

信托也呼吁单位持有人及投资者，在买卖信托单位时保持谨慎。

截至星期四下午3时，信托股价跌1.45%至0.34元。

《商业时报》星期三（7日）报道，IOI置业集团和凯德投资已针对莱佛士坊一号，向华联房地产投资信托、大华银行提交了一份各占50%股权的联合收购要约。

早前报道显示，这个位于中央商业区的优质房地产，预估交易价格在23亿元至24亿元之间。

莱佛士坊一号项目包括两座办公楼（分别为62层和38层）和一座六层高的零售大楼。据了解，这个项目的净可出租楼面总计约为87万5000平方英尺，位于四块地段，其中一块为841年地契，其余皆为99年地契。