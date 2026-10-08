家族企业年轻一代传承人，虽拥有父辈打下的企业江山，在外部市场环境剧烈变化之际，依然不能固步自封，死守旧有运营模式或做法。

四名家族企业的年轻一代领导人，于星期四（10月8日）在福布斯全球总裁大会的一场讨论会中，谈到家族企业传承时都指出，企业要长青，接班人就必须创新，顺应时代需求而转型，利用新技术和思维模式向新业务领域拓展。

金鹰集团（RGE）董事总经理陈建升（Anderson Tanoto）指出，现在市场环境竞争异常激烈，“过去我们以为东南亚大公司，可以建立多元化企业集团（conglomerate），借此推高市场门槛，让其他规模较小企业无法跟你竞争。但现在区域市场越来越开放，竞争越来越激烈，大公司已不能这么做了。”

金鹰集团由陈建升父亲、印度尼西亚企业家陈江河所创，集团业务包括纸浆及造纸、棕榈油、能源和液化天然气等。

泰国正大集团旗下CP Axtra首席商业官兼万客隆（Makro）超市首席执行官谢宇宸（Tanit Chearavanont），是谢氏家族第四代成员‌，近年领导万客隆的数码转型，使得万客隆电商销售额占比在三年内从3%提升至35%。

他坦言，面对电商竞争，公司需要从传统的实体零售商，转型为以零售科技或电子商务为主的企业。

他也强调：“大公司要主动地进行业务颠覆，否则它们将被其他公司所颠覆。”

菲律宾阿雅拉企业（Ayala Corporation） 董事总经理玛丽安娜·佐贝尔·德·阿雅拉（Mariana Zobel de Ayala）同意说，家族企业要长青，就必须与时俱进，求新求变。

她举例，集团商场租赁业务一直为市场领导者，但她几年前仍做出大胆投资决定，与全球知名的建筑设计公司，对一些商场进行翻新。虽然投资额庞大，但这些举措如今开始初见成效，重新招租的店户租金涨幅达20%至25%。

作为巴帝电信（Bharti Airtel） 创始人苏尼尔·米塔尔（Sunil Bharti Mittal）之子， 什拉文（Shravin Bharti Mittal）除了是巴帝电信董事，同时也是投资公司Unbound的创始人兼总裁，投资过Databricks和Snowflake等科技公司。

谈到自己设立投资公司的起因，他坦言，父亲具有创业创新精神，创立巴帝电信这家可传承数代的企业。这启发他思索如何创立另一个延续数代的企业的机会。

“正是我对创业的热情与科技相结合，促使我创建了Unbound。而我之所以取名Unbound，是因为在我看来，未来是无边无际的，我们要做的是发掘下一项技术，不仅颠覆我们现有业务，更将颠覆全球其他行业。”