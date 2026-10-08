英国人工智能（AI）企业PhysicsX在新加坡设立亚太中心，将在未来三年里，把目前在本地聘请的20名员工扩增至超过100人。

公司也将与新加坡科技研究局开展一项为期五年、总额达4000万元的合作。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期四（10月8日）出席PhysicsX亚太中心的开幕仪式。仪式在位于乌节路的淡马锡店屋举行。

PhysicsX总部设在英国，是一家服务工业领域的物理AI公司，在伦敦、纽约和新加坡设办事处。公司旨在通过彻底革新当今工业工程和制造的模式，加快硬件创新。

颜金勇致辞时说：“新加坡将成为PhysicsX在伦敦以外的第二大基地，发展机遇也将超越我们的新加坡国内市场。PhysicsX将在这里开发和部署面向工程和制造业的AI解决方案，为整个亚太地区的客户提供服务。”



他指出，随着我国制造商与PhysicsX合作开发和应用其技术，它们也可利用这些解决方案，通过改进产品和提高生产力来增强自身竞争力。

据PhysicsX文告，继公司今年6月完成3亿美元（约3亿8000万新元）C轮融资，并在美国实现快速增长后，新加坡中心将成为公司在亚太地区的重要基地，使技术及工程能力更贴近区域内的客户和合作伙伴。

公司目前在新加坡中心有20名员工，并计划在未来三年将本地团队扩大至逾100人，其中包括前线部署工程师、物理AI研究人员和仿真工程师。

PhysicsX扩张计划的核心，是与新加坡科技研究局建立为期五年的战略合作伙伴关系。双方将投入共4000万元，开发并应用新的AI能力，应对复杂的工程和制造挑战。

这项计划将结合PhysicsX的平台和AI专长，以及新科研的科学、工程及领域知识，工作范围涵盖海事工程、先进制造、半导体制造和生物技术。

PhysicsX首席执行官兼联合创始人考尔博（Jacomo Corbo）说：“新加坡是建设AI未来的非凡之地。这里汇聚世界一流的先进产业、深厚的技术人才、卓越的科研实力、长期资本，以及对AI有明确发展雄心的政府。在这里设立我们的亚太中心，使我们的技术和人才更贴近塑造本区域工业未来的机构——我们对能够在这里共同创造的成果感到无比振奋。”

PhysicsX也计划与本地大学合作开展项目，培养下一代工程和AI人才；潜在计划包括支持博士生，以及开展科研与培训合作。

PhysicsX星期四也与新加坡经济发展局签署谅解备忘录，在新加坡扎根开展实质性的亚太研发和工程业务，并长期致力于发展本地技术能力和人才。

自2025年起便投资PhysicsX的淡马锡，协助制定了公司在新加坡及区域的发展战略。凭借工业投资经验及对新加坡商业和科研生态系统的了解，淡马锡协助PhysicsX物色潜在合作伙伴，包括新加坡海事业巨头海庭（Seatrium）。

淡马锡控股首席执行长狄澜致辞时说：“对企业而言，最大的价值不只是获得AI工具，而是重新设计工作流程、构建能力，并以契合所在行业、客户和实际运营情况的方式应用AI。”

狄澜指出，通过与PhysicsX合作，海庭把优化管道布局设计所需的时间缩短约40%，从而能够更快响应客户需求，并提供更广泛的设计方案选择。

狄澜也说，PhysicsX在新加坡一级方程式赛车期间举行设立亚太中心的开幕仪式，恰逢其时。

他透露，考尔博曾于2005年至2008年与雷诺F1车队的首席比赛策略师共事。在这一职位上，他开发算法以优化比赛策略，包括进站时机、轮胎选择和燃油载量等决策。考尔博在F1工作的经历，也标志着他开始将机器学习和经验建模应用于现实世界的工程问题。