美国在人工智能（AI）软件和模型领域实力雄厚，亚洲则拥有强大的制造能力。Meta联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）认为，随着AI加速走向实体世界，亚洲制造优势将更加重要。

萨维林星期三（10月7日）在新加坡举行的福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一场讨论会上说，东南亚创业者往往具备跨区域、跨文化和多语言的思维，应放眼区域和全球市场，把握发展机遇。

谈及当下AI企业估值偏高，甚至出现万亿美元“独角兽”，萨维林指出，资本开支有时的确可以决定企业能否胜出，因此企业需要融资，但估值不是最重要的。“总有一天，你必须拿出足够的表现，来兑现这个估值。”

他说：“创业者须保持谦逊，明白自己在种子轮融资时，成为账面上的亿万富翁，并不意味已经成功。”

他说，真正重要的是企业打造的产品、建立的护城河，以及团队能否在骤变环境中持续适应。

对于有关AI研发是否应放缓，他指出，信任是AI发展的关键要素，融资再多也无法直接买到信任。AI虽可大幅提升效率，但社会须思考就业等问题，确保技术带来的好处由广大民众共享。

顾宏地：东南亚可借力中国技术 机器人发展须重实际应用

同场发言的小鹏汽车副董事长兼联席总裁顾宏地博士认为，在AI变革中，东南亚的独特优势在于具备灵活性，能够与不同经济体及技术生态体系合作。

他指出，新加坡和其他东南亚国家可借助中国技术发展。除了“中国加一”战略带来的机遇，中国的商业模式、AI能力及AI数据中心资源，也正向本区域转移。随着不同技术生态体系逐渐形成，东南亚能从中受益，并占据独特的有利位置。

谈及实体AI的商业落地，他提醒：“如果只是追求展示效果，演示某些有限的能力，企业很容易陷入困境。到了那个阶段，再想转型，其实相当困难。”

以人形机器人为例，一些成立仅一两年的初创企业，迫于展示进展的压力，着重开发翻跟斗和跳舞等吸引眼球的动作，却忽略真正的目标——在零售、商业服务和工厂等实际场景中发挥作用。

他指出，企业必须投入资金建设基础设施，开发完整的软硬件能力，才能让机器人兼具品质、耐用性和成本优势，实现商业化。

他也谈到中国和美国的AI投资生态，认为中国的并购活动不如美国活跃，初创企业很少在早期通过被收购实现退出。“中国初创企业更常见的路径，是继续生存、持续融资或上市；否则，就可能最终消失。”

他认为，更健全的并购市场有助于资本回流并重新投入，避免经营困难的企业长期成为“僵尸企业”，让资金能够转向新的发展领域。

他说：“我认为，美国在这方面做得好得多。”