英国量子计算公司Universal Quantum，从包括新加坡经济发展局投资公司（EDBI）在内的多名投资者手中，筹得1亿美元（约1亿2818万新元），扩大在新加坡和德国的研发中心。

今年9月9日，Universal Quantum已投资3000万新元，在新加坡设立欧洲以外首个研发中心，强化新加坡的量子领域生态系统。研发中心成立初期，团队有25人，随着研发工作的推进，未来或会大幅拓展团队规模。

Universal Quantum星期四（10月8日）发声明指出，上述融资活动由美国精深科技风投公司DCVC、量子领域投资公司Firgun Ventures共同领投。除了EDBI，参与的投资者还有美国电子游戏开发公司Roblox首席执行官巴斯祖基（David Baszucki）。

公司首席执行官魏特（Sebastian Weidt）说，投资者阵容尽可能具备全球化和主权化元素，配合公司计划加强布局的地区。他尚未公布公司的估值和营收数据。

Universal Quantum正积极开发一款新型机器，应付传统计算机无法解决的问题，推动在医疗、金融等领域的突破。

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魏特同时指出，Universal Quantum的商业策略类似于一家咨询公司，其工程师协助公共机构和私营企业做好准备，在公司的量子计算机投运后，使用相关软件。

他预计，未来10年内可打造一部具有实用价值，且可运行的量子计算机。尽管如此，他拒绝透露确切时间，“打造这些机器非常困难，没人能准确规划出整个过程。”