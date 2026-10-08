淡马锡（Temasek）旗下的资产管理平台星伟诺控股（Seviora Holdings），计划将它的三家全资资产管理子公司整合为一个统一平台，并采用单一及统一运营模式，以助力下一阶段增长。

这三家公司为Azalea投资管理公司（Azalea Investment Management）、狮诚控股国际（SeaTown Holdings International）以及星伟诺资本（Seviora Capital）。

星伟诺星期四（10月8日）发布文告宣布这个消息，并指出这项整合计划须获得必要同意和批准，预计于2027年1月1日正式生效。

整合完成后，林明亮将继续担任星伟诺首席执行官，杨鸿平（Yeo Hong Ping，译音）担任首席运营官。

此外，现任Azalea投资管理公司总裁兼首席投资官朱恩耀将负责星伟诺的全球基金解决方案业务；现任狮诚总裁冯振煌将负责星伟诺的私募资本业务。

文告说，通过发挥这三家全资子公司在运营上的协同效应和优势互补，集团将为客户、合作伙伴和员工构建一个联结更紧密、更无缝的平台，并借此发掘全新的增长机遇。

星伟诺另外两家资产管理公司富敦资金管理（Fullerton Fund Management）和毅峰资本（InnoVen Capital）并不受此次整合影响，将继续作为集团旗下的独立法人实体运营。

星伟诺由淡马锡于2020年创立，旨在将广泛的多资产和多策略投资专业知识汇聚于同一平台，以此发挥各业务板块的规模效益与综合能力。

截至今年6月底，星伟诺资产管理规模约760亿美元（约974亿新元）。

文告说，整合完成后，合并后业务预计将以星伟诺的名称运营。目前集团的品牌评估工作正在进行中，更多细节将在适当时候公布。