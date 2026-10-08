电信公司星和（StarHub）宣布将收购MyRepublic在新加坡的移动电信业务，实现对MyRepublic宽带及移动业务的全资拥有。

这是星和在2021年开始投资于MyRepublic在新加坡的宽带业务并最终全面收购以来，它与MyRepublic新加坡业务的进一步整合。交易预计在2027年4月底或更早前完成，有待一些先决条件获得满足，包括获得当局的批准。

星和估计MyRepublic的这个移动电信业务截至6月底的12个月，取得240万元净利。这个估计是基于这个业务的约8万5000名活跃订户、每月13元的每用户平均收入（ARPU），以及提供移动服务的成本。

它并没提供具体收购价。它透露，双方同意的收购价，是基于涵盖移动业务营收（订户数目乘ARPU）、订户生命期（subscriber lifetime）等因素的方程式计算。

这家挂牌公司于星期四（10月8日）闭市后发布以上消息，并表示这进一步加强它的多品牌移动电信服务策略，并支持它在新加坡基础设施的投资。

它说，这项收购将结合彼此互辅的强处，并保留MyRepublic Mobile鲜明的品牌和价值献议。MyRepublic Mobile的客户将继续享受现有的服务，服务不会中断。

此外，随着新加坡数码需求持续增长，这项交易将允许它更大规模投入于网络投资、服务创新和客户体验，同时继续为客户提供独特的品牌和献议，以满足不同的需求。

星和首席执行官艾彭（Nikhil Eapen）说：“我们收购MyRepublic Mobile，标志着自2021年投资MyRepublic Broadband以来历时数年的整合进程圆满完成，最终实现对MyRepublic宽带及移动业务的全资拥有。随着整合的持续推进，我们得以扩大业务规模，从而更有效地投资于网络建设、韧性提升及创新。”

星和候任首席执行官威廉姆斯（Matt Williams）说：“MyRepublic Mobile与我们的多品牌、多细分市场战略高度契合。”

他还说，星和将持续投资以实现更快的网速、更强的室内覆盖及更优质的整体移动电信体验，并不断扩大规模，从而更有效地服务客户。

MyRepublic集团总裁贝克（Vaughan Baker）说，确保服务的连续性与高质量始终是公司的首要任务。客户使用的现有配套与服务将继续，服务不会中断。

星和文告说，这项收购是建立在双方既有的合作关系上。鉴于MyRepublic Mobile的客户已在逐步迁移至星和的网络，这为实现平稳过渡及确保服务连续性奠定坚实基础。

星和星期四股价下跌1.79%，闭市报1.10元。