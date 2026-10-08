NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC REIT）拟调整管理费结构，以进一步加强信托管理人与单位持有人之间的利益一致性。

NTT数据中心房地产投资信托星期四（10月8日）发文告指出，拟修改管理费结构，提议将回报表现费（Performance Fee）由原先基于净房产收入（NPI）的模式，调整为直接与每单位派息（DPU）的同比增长率挂钩。

同时，信托管理人也提议修改以信托单位支付管理费时的发行价基准，以进一步加强管理人与信托单位持有人的利益一致性，并减少股权稀释。

根据拟议的表现费新框架，当每单位派息同比增长率介于3.0%至5.0%时，表现费按托管资产的每年0.1%收取。

当每单位派息同比增长率达到或超过5.0%时，表现费按托管资产的每年0.2%收取。若每单位派息同比增长率等于或低于3.0%，则免收表现费。

为了体现与投资者利益同行的决心，管理人还作出专项承诺，将2026年4月1日至2027年3月31日财年的表现费用上限，设为首次公开售股（IPO）招股书中预测的372万6000美元（约477万6000新元），并承诺若实际每单位派息未达到招股书预测的7.80美分，将全额免收这一财年表现费。

在管理费单位发行价方面，提议规定当市场价格低于或等于每股净资产（NAV）时，用于支付管理费的新单位按NAV价格发行，仅在市场价格高于NAV时按市场价格发行，从而避免低价发股对现有持有人的股权造成额外稀释。

新表现费结构及发行价基准在经信托单位持有人批准后，预计将分别自2026／2027财年和2026年10月1日起生效。

管理人11月6日召开特别股东大会（EGM）寻求单位持有人表决批准。

信托总裁鸟越穣（Yutaka Torigoe）说，每单位派息增长是衡量运营、融资与成本控制综合成效的稳健指标，本次变革将推动长期可持续价值的创造。

作为一家总部位于新加坡的房地产投资信托，NTT数据中心房地产投资信托旗下拥有位于美国、奥地利和新加坡的六处数据中心资产，总估值约17亿美元。

在截至星期四的交易中，NTT DC REIT在新加坡交易所（SGX: NTDU）收盘报0.935美元，较前一交易日下跌0.53%。