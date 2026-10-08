新交所挂牌公司海庭（Seatrium）获得美国公司Excelerate Energy的一艘浮式储存再气化装置（Floating Storage Regasification Unit，简称FSRU）改造合同，并有选择权为它改造多一艘FSRU。

FSRU如同海上移动的LNG接收站，并具备储存、转运、再气化及外输等多种功能。

海庭星期四（10月8日）闭市后宣布这个消息时说，这是公司为Excelerate Energy承接的首个FSRU总承包（包括工程设计、采购、施工、安装和调试）改造项目，这是两家公司伙伴关系的一个重要里程碑，加强海庭在高度专业化的FSRU改造市场中的领先地位。

文告并没透露合同总额数字。

在纽约上市的Excelerate Energy公司，是液化天然气（LNG）解决方案与能源基础设施供应商，经营FSRU是它的核心业务之一。

延伸阅读 海庭获Karpowership第九个浮式储存再气化装置改造项目 海庭推出2亿元股票回购计划

Excelerate Energy公司执行副总裁兼首席运营官大卫·莱纳（David Liner）说：“这个改造项目是Excelerate持续拓展LNG基础设施资产组合，以及提升向全球客户提供可靠下游LNG基础设施能力的一项重要投资。项目完成后，这艘船将成为我们船队中的第13艘FSRU，并将进一步扩大我们LNG基础设施平台的业务覆盖范围与服务能力。我们期待与海庭携手合作，交付这一高质量资产，以支持公司的长期增长，并增强我们所服务市场的能源安全。”

海庭维修与提升执行副总裁颜宝泰说，公司很荣幸能通过这一具有里程碑意义的FSRU改造项目，支持Excelerate Energy实现基础设施发展愿景。

他说：“随着市场对安全且低碳解决方案的需求日益增长，海庭将通过提供可扩展、具成本效益的解决方案，在强化全球LNG价值链方面发挥重要作用。”

根据合同，海庭将LNG运输船改造为功能完备的FSRU的工作范围，涵盖再气化设施、LNG输送与货物装卸系统、公用工程与卸载系统、电气与自动化系统、船舶改造工程以及相关基础设施。

工程工作预计于2026年第四季启动，改造项目计划于2028年交付。这个高性能FSRU建成后，将集17万立方米LNG储存能力、双燃料电力推进发电技术及再液化技术于一体，从而提升资产性能并拓展服务应用范围。

海庭自2007年以来已成功交付22艘FSRU、浮式液化天然气装置（FLNG）及浮式储存装置（FSU）改造项目。