新加坡政府投资公司（GIC）希望通过与新加坡年轻人互动，激励他们加入GIC这项有意义的使命——保障新加坡的财政未来。

GIC首席执行官林昭杰星期五（10月9日）在GIC首个公众展览《秘库》（The Secret Vault）开幕式上致辞时，作出上述表示。

为纪念GIC成立45周年，GIC从星期六（10月10日）起在New Bahru School Hall举办首个公众展览《秘库》。（GIC提供）

国务资政李显龙星期五受邀为展览进行揭幕。同时是GIC董事局主席的李显龙随后与林昭杰一同参观展览。

为纪念GIC成立45周年，GIC从星期六（10日）起在New Bahru School Hall举办首个公众展览《秘库》。

展览邀请参观者走进GIC的故事，了解它如何守护并为新加坡的储蓄增值，以惠及当代新加坡人及未来世代。通过六个互动展区，参观者可了解GIC如何运用长期投资、通胀保障和严谨的风险管理，守护新加坡的财务未来。

展览中的“全球通胀超级市场”（The Global Inflation Hypermart）购物挑战。（GIC提供）

林昭杰说：“世界已经改变，我们走出冠病疫情，却又面对两场重大战争、人工智能革命，以及更频繁发生的气候灾害。这些变化很可能加速，投资挑战也将随之加剧。”

他指出，为应对这些挑战，GIC需要下一代最优秀的人才。这意味着年轻一代必须先更了解GIC，包括如何成立、秉持什么理念，以及GIC的工作为何对新加坡至关重要。

林昭杰认为，GIC的这个公众展览能引起新加坡年轻人的兴趣，因为他们追求独立自主，对金融和投资抱有浓厚兴趣。

他强调，尽管展览以年轻访客为主要对象，却能让各个年龄层的访客都感到愉悦。

林昭杰说：“展览不只是娱乐和游戏。每项活动都把GIC的使命和投资原则转化为贴近生活、易于理解的内容。访客也将了解一些鲜为人知的GIC创立历史。”

他透露，展览以展望未来作结，询问访客，他们希望为后代守护什么。这也是GIC每天问自己的问题。

“参观全程只需约半小时，但我们希望它能在访客心中留下更长久的印象，让他们更深刻地体会到GIC保存并提升新加坡储备金价值的责任，以及这些储备金若能世代获得妥善管理，将如何让新加坡和新加坡人受益。”

《秘库》将从2026年10月10日至11月1日在New Bahru School Hall（金炎路（Kim Yam Road）46号 S239351）向公众开放。开放时间为：星期一中午12时至傍晚6时；星期二至星期天上午11时至晚上7时，入场免费，可上网注册。