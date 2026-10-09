日经指数期货早盘跌0.9%。隔夜美市星期四（10月8日）表现不一。标普500指数跌0.5%至7765.36点，纳斯达克指数跌1.3%至27193.34点；道琼斯工业指数则涨0.1%至51231.64点。

晶片股下跌。布伦特原油期货一度升破每桶105美元，闭市上涨4.1%至104.28美元。

彭博社星期四报道，白宫曾要求五角大楼拟定可在美国中期选举前执行的对伊朗军事行动方案；特朗普最新发言表示，美国不会在11月中期选举前攻击伊朗，油价回吐部分涨幅。

新加坡海峡时报指数星期四（10月8日）跌195.48点或3.49%，闭市报5412.96点。其中，三家本地银行股全线下跌，大华银行（UOB）跌5.16%，星展集团控股（DBS）跌4.70%，华侨银行（OCBC）跌4.29%。

以下是星期五（10月9日）可关注的股票：

1）谢美丽控股（Mary Chia Holdings）：公司星期五（10月9日）凌晨发布文告说，旗下五家全资子公司拖欠公积金约15万3000元，有关法律程序展期至11月12日。子公司已在10月6日和7日合计支付约2万9734元，但公司仍在同公积金局核对实际欠款额，并计划在10月15日前缴清9月份约1万2570元的欠款。

2）海庭（Seatrium）：集团星期四闭市后宣布，获得美国公司Excelerate Energy的一艘浮式储存再气化装置（FSRU）改造合同，并有选择权为它改造多一艘FSRU。公告没有透露合同总额。工程预计在2026年第四季启动，改造项目计划于2028年交付。这是海庭为Excelerate Energy承接的首个FSRU总承包改造项目。

3）星和（StarHub）：星和将收购MyRepublic在新加坡的移动电信业务，实现对MyRepublic宽带及移动业务的全资拥有。交易预计在2027年4月底或更早前完成，有待包括取得监管批准在内的先决条件满足。有关业务截至2026年6月底的12个月估计取得240万元净利，拥有约8万5000名活跃订户。星和没有提供具体收购价，交易价格将按移动业务营收、订户数目和订户生命期等因素计算。

4）佳晟控股（Chasen Holdings）：集团星期四宣布，佳晟物流中心已全面出租。专业搬迁业务在2027财年第二季取得总值2360万元的新项目合约。其中，美国业务取得1520万元的增补合约，涉及电动车锂离子电池厂；越南业务取得约40万元合约，负责搬入当地首台光刻机；中国业务则取得300万元的OLED生产线搬迁项目。公司说，这些项目预计对2027财年业绩作出贡献。

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