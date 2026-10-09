美国资产管理公司Nuveen Real Estate宣布，最新澳大利亚商业房地产债务策略首轮募集承诺额超过10亿澳元（约9亿新元），加拿大退休金计划投资委员会（CPP Investments）旗下子公司承诺3亿澳元，淡马锡（Temasek）也参与投资。

这是淡马锡和加拿大退休金计划投资委员会继参与Nuveen上一期澳洲房地产债务策略后再次投资。上一期策略去年5月完成最终募资，共获得6亿5000万澳元的股权承诺。

Nuveen说，淡马锡此次再投资也进一步深化双方关系。淡马锡去年9月已与Nuveen旗下Nuveen Private Capital宣布建立策略伙伴关系。

新策略将继续专注于向机构借款人提供结构化高级及次级贷款，贷款以优质房地产作为抵押，并采用适度杠杆及财务契约，以维持充足的股权缓冲和明确的退出策略。

投资领域主要包括位于城市地区的工业及物流资产，以及住宅项目；对于另类资产、零售和办公楼，则采取选择性投资策略。

Nuveen Real Estate亚太区债务主管马尔（Dugald Marr）说，淡马锡、加拿大退休金计划投资委员会和Nuveen母公司TIAA的再投资，反映各方对澳洲商业房地产核心增值债务策略的信心。

目前，Nuveen全球房地产债务平台管理约400亿美元（约530亿新元）资产，在全球拥有63名专门负责债务投资的专业人员；亚太区房地产团队则有超过60名员工。