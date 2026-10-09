昇菘超市（Sheng Siong）面对消费政策调整和激烈的市场竞争压力，分析师预测集团明年和后年的盈利将下滑，并下调股票评级至“持守”。

马来亚银行研究分析师侯赛尼（Hussaini Saifee）星期五（10月9日）发表的研究报告指出，购物者消费能力良好，集团也持续扩大市场份额，加上可直接在超市使用的社理会邻里购物券（CDC voucher），都让昇菘超市受益。

可是国家政策带来的支撑正逐渐减弱。更多政府补助正转向用途不受限的消费税补助券（GST Voucher）和现金发放。

此外，原本在明年1月发放的社理会邻里购物券，已提前在今年6月派发，这提振了2026财年的需求，但同时也使2027财年用于比较的数据显得更少。

另一个让分析师下调评级的原因，是集团扩充速度放缓。

侯赛尼说，巨人（Giant）和冷藏公司（Cold Storage）超市的新业主通过推出新便利店品牌Cold Storage On The Go来恢复扩充，加剧了日用品、便利产品和即食餐的市场竞争。

此外，新柔地铁通车以及网络购物，也都对昇菘增添营业挑战。

“昇菘依然是一家优质的运营商，但股价此前的强劲重估已在很大程度上消化了这一利好。”

他认为，昇菘的估值是区域内最高的食品零售商之一，加之增速正常化以及面对较大的经营挑战，导致估值的上涨空间有限。

他把集团在2028年的新开超市数量，从之前预测的五间下调到四间，并小幅下调销售额增长预测。2026至2028财年的税后净利预测调低1%至3%。

他把股票评级下调到“持有”，目标价从3.22元下调至3.12元。

截至星期五早上11时30分，昇菘股价下跌4.21%至2.96元。