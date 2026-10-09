新科工程（ST Engineering）投资1亿7000万元的新商用飞机维修、修理和翻修（MRO）设施正式启用，新科工程新加坡MRO产能将扩大40%，预计聘用超过500名员工。新设施也有助于巩固新加坡作为全球领先航空航天枢纽的地位。

新设施位于樟宜溪（Changi Creek），占地8万4000平方米。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期五（10月9日）为上述设施主持开幕时指出，这座设施将为本地航空航天生态系统创造机遇。

颜金勇续指，长期以来，新科工程在加强本地航空航天领域人才库方面，扮演着重要角色。过去三年，新科工程已培训超过250名本地员工。

“新科工程通过内部培训，以及与本地高等学府合作培养本地人才，让他们能够把握相关就业机会。随着公司不断发展，我鼓励新科工程扩大培训工作，让更多本地人能提升技能，并在航空航天领域，建立有发展前景的职业生涯。”

新设施预计聘请的逾500名员工，涵盖持有执照的飞机工程师、技术员、生产流程管控专才等。

此外，颜金勇说，新科工程会持续与本地中小企业、研发生态系统合作，共同开发先进解决方案，协助企业加强自身能力、提高生产力，并在航空航天领域累积业绩记录。

他举例，新科工程正与多家本地机器人公司以及新加坡科技研究局（A*STAR）合作，在自身运营中部署人工智能（AI）驱动的自主移动机器人（AMR）。“其中一个项目将使得作业流程时间缩短超过80%，让员工无需再于仓库地面步行超过2万公里，且每年可节省约7800个工时。”

上述新设施，是新科工程在新加坡的第四个飞机MRO设施。除了新加坡，新科工程在亚太区的飞机MRO网络，还包括位于中国广州与鄂州的设施。鄂州的第二座设施预计会在明年下半年开始投运。