新加坡竞争与消费者委员会就引能仕亚太公司（Eneos Apac）收购雪佛龙新加坡（Chevron Singapore）展开公众咨询。

新加坡竞争与消费者委员会（Competition and Consumer Commission of Singapore）星期五（10月9日）发表文告说，收购交易完成后，雪佛龙新加坡将继续在雪佛龙和加德士（Caltex）品牌下营业。

引能仕亚太则会接手雪佛龙在新加坡的现有业务，而雪佛龙新加坡会继续主要向美国雪佛龙公司采购雪佛龙产品和原料。

引能仕亚太公司在提交的申请文件中指出，两家公司的市场不尽相同，只有润滑油调配和在新加坡的批发供应业务互相重叠。

此外，现有竞争者众多，而且进入市场和扩充的门槛不高。新加坡的可靠润滑油供应商很多，客户负担极少成本就可轻易更换。有鉴于此，这笔交易不会引起任何实质上的竞争隐忧。

引能仕亚太还指出，这次交易预计不会产生实质性的纵向效应。这是因为，雪佛龙新加坡在相关的各活跃市场，如燃料提炼、仓储与库区码头服务，以及燃料和润滑油零售分销方面，都面对激烈竞争挑战。

同时，引能仕在新加坡的润滑油调配及批发业务的市场规模，也十分有限。

竞消委是在10月2日接受两家公司的申请，以审批收购计划会否抵触2004年竞争法第54节。

雪佛龙新加坡隶属于美国雪佛龙公司，引能仕亚太是日本引能仕株式会社（ENEOS Holdings）的子公司。

公众可最迟在10月16日傍晚5时之前，到竞消委网站或通过电邮针对收购计划提出意见。