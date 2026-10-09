新加坡烟霾情况进一步恶化，受访分析师认为，若烟霾严重且持续，旅游、户外餐饮、建筑业甚至航空业较易受到冲击，但对新加坡整体经济的影响料有限。

星期五（10月9日），全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）继续攀升。截至傍晚6时，中部PSI升至192点，写下这波烟霾以来的新高。本轮跨境烟霾在9月4日开始影响新加坡，至今已超过一个月。

旅游短期影响料有限

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德接受《联合早报》采访时说，短暂的空气质量恶化不太可能显著影响访客入境人次，因为多数旅客会提前规划行程。

不过，若烟霾持续，尤其当有国家发布旅游警示时，最后一刻的订房需求可能减少，新加坡作为休闲旅游目的地的吸引力也会受影响。

星展银行高级经济学家蔡汉廷说，历史数据显示，烟霾未必会明显打击旅游业。例如，新加坡在2015年、2016年、2019年和2023年出现烟霾期间，8月至10月的访客入境人次仍同比增加。

蔡汉廷说，即使在烟霾尤其严重的2015年，这三个月的访客入境人次也同比增长4.3%。同年9月的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛三天吸引26万0912名观众，在截至当时已举办的八届赛事中，观众人数排名第三。

他认为，星期五开跑的2026年F1新加坡大奖赛，以及赛事周末前后举行的会展活动，仍可为旅游业提供支撑。

不过，华侨银行首席经济师林秀心受访时提醒，2015年烟霾期间，酒店入住率和房价都明显下滑。

赛事安排方面，国际汽车联合会（FIA）发言人星期五发媒体声明说，目前没有计划调整F1的娱乐活动。新加坡旅游局也说，活动方会根据实时数据采取相应措施，包括提供医疗援助和N95口罩。

户外消费承压 室内活动可缓冲

陈达德认为，户外景点、观光行程、户外活动和露天餐饮首当其冲响，酒店的休闲客源也可能减少。相较之下，设有室内座位的餐饮场所和购物中心较能抵御冲击，因为消费者可把活动转移到室内。

他说，部分消费只是延后，并非永久消失。因此，个别企业营业活动减少，不一定会转化为同等规模的整体经济损失。

不过，建筑业等户外作业行业可能面对额外成本。林秀心说，企业可能需要添置额外防护装备、安排更多休息时间，员工因健康原因缺勤也可能增加；若项目延误，成本也会上升。

陈达德补充，医疗开支增加和员工病假增多造成的生产力损失，都会增加经济成本。

林秀心还指出，能见度若恶化并影响航班，航空业也可能受冲击。

此次烟霾对整体经济冲击料低于2015年

世界气象组织星期四发布的预测显示，厄尔尼诺现象将继续增强，并在12月前后达到高峰。陈达德认为，如果干旱天气和跨境烟霾在未来几个月持续，经济影响可能在11月或12月进一步显现，但对2026年国内生产总值（GDP）的整体影响料小于2015年那次。

南洋理工大学研究人员在2021年发表的研究估计，2015年持续两个月的烟霾给我国造成约18亿3000万元经济成本，相当于当年GDP的0.45%。

陈达德解释说，新加坡经济以服务业为主，许多活动可以在室内进行，全球人工智能（AI）和科技需求也继续支持制造业。

林秀心进一步指出，关键在于烟霾会否影响这股增长动力，以及AI带动的制造业和出口增长能否抵消非AI行业受到的拖累。