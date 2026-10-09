辉盛国际（Frasers Hospitality）首席执行官尤静芬将从明年1月1日起卸任，由现任辉盛国际首席运营官周汉松接手领导工作，他将直接向星狮地产（Frasers Property）集团首席执行官苏华钦（Panote Sirivadhanabhakdi）汇报。

星狮地产星期五（10月9日）发表文告说，辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）已于2025年除牌并私有化，并于2026年9月完成投资组合优化。酒店业务也为下一阶段的增长做好充分准备，尤静芬决定移交职务，以追求个人发展。

集团表明：“为突出运营重点，并协助提升房地产投资组合价值，辉盛国际的领导层结构将进行战略细分，与集团资源对齐，并向集团高级领导层汇报。”

辉盛国际将由首席运营官周汉松领导，他将直接向星狮地产集团首席执行官苏华钦汇报。（星狮地产提供）

周汉松的职责将包括推动全球品牌管理、通过第三方管理协议扩大房地产组合，以及推动全球房地产业务发展。

辉盛国际现任首席财务官颜志德，将领导集团投资部门旗下的酒店投资与资产管理业务，（星狮地产提供）

辉盛国际现任首席财务官颜志德，将领导星狮地产投资部门旗下的酒店投资与资产管理业务，并向星狮地产集团首席运营官伦巴多（Tony Lombardo）汇报。