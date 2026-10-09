新加坡成功进口了第一批获得欧盟版本国际可持续发展与碳认证（ISCC EU-certified）的生物液化天然气（bio-LNG）货物，标志着我国能源转型旅程的又一个里程碑。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期五（10月9日）在壳牌新加坡（Shell Singapore）庆祝135周年的活动上致词时，宣布了这个消息。

陈诗龙说：“今天，我们在这个旅程写下另一个里程碑。壳牌公司和新加坡液化天然气公司（Singapore LNG Corporation）已成功卸载了新加坡的第一批获得欧盟版本国际可持续发展与碳认证的生物液化天然气货物。”这证明建立端对端生物液化天然气供应链的可行性。这个供应链涵盖采购、认证、物流、储存到最终使用。

他说：“这是重要的进展，因为生物液化天然气对于发电厂和海事运输等依赖天然气的行业的减排脱碳，能发挥重要作用。获得欧盟版本国际可持续发展与碳认证，进一步加强这点，通过符合国际可持续发展标准，为业者提供清晰和实用路径，为业务运营脱碳。”

生物液化天然气为发电厂减排提供出路

新加坡约有95%的电力供应来自天然气发电，发电厂是碳排放大户，它们对于天然气非常依赖因此难以减排。生物液化天然气是由有机废弃物制成的一种可再生、可持续的液化天然气绿色替代品，也为发电厂减排提供了一条出路。

采纳生物液化天然气不仅帮助发电厂减排，也将有助新加坡各个行业与领域（例如交通运输）和整体消费者以及个别用电大户进一步减排，包括数据中心、晶圆厂、电信基础设施、机场和大型建筑等。

壳牌新加坡主席区嘉冰在公司的135周年庆祝活动上致词时表明，成功进口全面获认证的生物液化天然气到新加坡，展示了壳牌公司如何应用它的全球网络、供应链和碳管理知识，以及国际生物甲烷（biomethane）供应与需求中心连接起来。这也标志着在支持新加坡采用生物甲烷作为更广泛能源选项方面，迈出了重要一步。

新加坡液化天然气公司和壳牌新加坡在它们的联合文告中说，这一里程碑验证了利用现有液化天然气基础设施，可将经认证的生物甲烷进口到新加坡。

这批获认证的生物甲烷货物是采购自美国，经输送管进入液化厂，再进入壳牌的传统液化天然气运输船运抵新加坡。新加坡液化天然气公司的岸上基础设施服务，包括储存、再气化等，也采纳国际标准。这帮助建立新加坡终端用户的信心。