受银行股拖累，本地股市连续第三天下跌，但跌幅较前两日收窄。新加坡海峡时报指数星期五（10月9日）闭市跌11.07点或0.2%，收报5401.89点。

星期五本地股市全场成交量13亿8000万股，总交易额25亿8000万元。上升股332只，下跌股209只。

海指成份股方面，九只上涨，七只持平，14只下滑。

涨幅最大的海指股是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和海庭（Seatrium），分别上涨3.24%和2.04%，收报5.10元和2.00元。

跌幅最大的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别下挫1.82%和1.08%，收报1.08元和1.83元。

银行股表现依旧疲软，大华银行（UOB）和星展集团（DBS）分别下跌0.72%和0.66%，华侨银行（OCBC）闭市持平。

亚太股市涨跌互现。香港股市以1.79%的涨幅领涨，悉尼涨0.64%，上海微涨0.05%。首尔则下跌2.62%，台湾跌0.99%，东京微跌0.02%。