胜捷企业（Centurion Corp）

建议：买入

目标价：1.94元

闭市价：1.37元（+1.48%）

我们继续看好胜捷企业，主要由于它正在新增发展项目，床位容量具增长前景。

集团目前正合资收购一幅位于澳大利亚阿德莱德的发展地段，这些地段将发展为以住宿为主的综合用途项目，包括一座新的专用学生宿舍。胜捷企业持有50%的合资公司股权，须为这个项目投入1250万澳元（约1117万新元）。

胜捷企业最近也通过持股50%的合资公司，收购香港一处地产，包括42个公寓单位和约8216平方英尺的商业空间。按50%的股权计算，集团须为这个项目投入2970万元。

自去年分拆胜捷住宿房地产投资信托（Centurion Accommodation REIT，简称CAREIT）上市以来，胜捷企业一直通过收购，增添开发项目和床位，以弥补信托资产不再直接贡献盈利的缺口。

新增的香港资产和阿德莱德开发项目，将为集团未来的收入及盈利贡献奠定良好基础。由于我们认为这些项目目前不会产生显著影响，盈利预测大致维持不变。

集团近期盈利增长将由新加坡卓源（Toh Guan）和万礼（Mandai）的特定用途客工宿舍（PBWA），以及澳大利亚的特定用途学生宿舍（PBSA）资产带动。

不过，我们将它的目标价从2.10元下调至1.94元，这意味着仍有41%的上涨空间，2027财年预测股息收益率约为3%。

此次下调目标价，主要因为胜捷住宿房地产投资信托的股价下跌。（兴业银行研究）

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