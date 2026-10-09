据知情人士透露，总部位于新加坡的数据中心运营商DayOne公司（DayOne Data Centers Ltd.）已与多家银行，就一项潜在的5亿美元（6亿4000万新元）债券发行计划，进行了数周的初步磋商。与此同时，DayOne已提交首次公开售股申请，计划在美国上市。

彭博社星期五（10月9日）引述知情人士报道，尽管DayOne的项目合作伙伴之一、由英伟达（Nvidia Corp.）支持的Firmus Grid Ltd.本周放弃了在澳大利亚首次公开售股的计划，但DayOne仍打算继续推进发债计划的相关磋商。

由于涉及内部信息，这些人士要求匿名。DayOne已于本周早些时候提交首次公开售股申请，计划在美国上市，并打算从售股上市筹集约50亿美元资金。

知情人士称，此次债券发行所得款项将用于项目融资，但目前尚不清楚这些资金将用于哪些项目。花旗集团（Citigroup Inc.）是此次发债的牵头安排行。

DayOne和花旗集团的代表均拒绝置评。

据摩根士丹利（Morgan Stanley）预测，2025年至2028年间，人工智能相关的数据中心支出可能达到2.9万亿美元，其中约一半需要外部融资，这推动了债券发行。

如果DayOne进入债券市场，它将成为亚太地区首批发行债券的数据中心公司之一，这也有助于业内其他公司获得银行融资以外的更广泛资金来源。

DayOne曾是中国数据中心运营商万国数据（GDS Holdings）的国际子公司，前身为GDS International，于去年更名。它已吸引了包括软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）、寇图资本管理（Coatue Management）和美国亿万富翁格里芬（Ken Griffin）在内的国际投资者，并于今年6月完成了45亿美元的C轮融资。

DayOne公司网站显示，它在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、日本、香港、泰国和芬兰运营或开发数据中心。