新加坡三大银行股近日来波动巨大，售出最多银行股的是机构投资者，而散户则积极买入，支撑银行股股价。

分析师指出，若失去财力雄厚的机构投资者支持，银行股价料会持续疲弱，散户必须持守直到机构投资者回流。

华侨银行（OCBC）股价星期三（10月7日）因为被分析师下调评级而大幅下跌。隔天，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）也因为盈利预期不佳而遭遇重挫。

新加坡交易所提供给《联合早报》的数据显示，机构投资者在星期三开始售出三大银行股，并在星期四（8日）加快速度，两天共净卖出价值4亿6270万元的银行股。

散户则反其道而行之，纷纷趁价格下滑而积极买入，两天共净买入6亿9910万元的银行股。

据新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）观察，机构投资者在星期三和星期四卖出的银行股数量，明显比平时更多。

“以整体数据来看，机构投资者在近期银行股回调期间是净卖方，而散户投资者则提供买盘支撑。这更像是投资者重新分配投资组合，而不是全面撤出新加坡银行股。”

机构投资者从银行股获利后，把资金转向其他上市公司。例如在同一期间，机构投资者净买入了4000万元的新科工程（ST Engineering）股票。

辉立证券研究投资经理谭鉫澄受访时说：“机构投资者之所以抛售，是因为银行股是它们今年获利最高的资产之一。花旗调降评级以及全球债券收益率的走高，恰好提供了在第三季财报公布前获利了结的理由。”

小额交易不会让股票变得更“便宜”

新交所从星期一（5日）开始放宽股票交易规则，投资者可以最少10股（一手）买卖股价超过10元的11只股票。这吸引了许多散户小额买入银行股，尤其是本地规模最大的星展集团的股票。

据霍维估计，在星期一至星期四，有230万星展股属于100股以下的交易。若按每股73元计算，相等于1亿7000万元，占星展股总交易额约0.17%，对股价的起落影响不大。

值得注意的是，银行股大跌主要是因为机构投资者“出走”。少了大量资金的支撑，股价短期内的上涨空间有限。

谭鉫澄说，散户倾向于逢低吸纳银行股，是因为银行股被视为安全且适合长期持有的高股息股。在股价下跌后，约4%的股息率显得更具吸引力。

风险在于，在机构投资者重返市场之前，股价可能会持续疲软，而机构投资者的回归可能要等到11月初银行公布最新业绩之后。因此，此时入场的投资者应做好应对市场进一步震荡的准备。

他还提醒小额散户，虽然一手的交易单位下调后降低了买入银行股的门槛，但不会让股票变得更“便宜”，因为无论买入多少股，都是要根据每股价格付款。

“投资者应当警惕，固定的券商佣金可能会吞噬小额交易的投资回报。与其将小额交易视为快速捡便宜的机会，投资者不如把这当作逐步建仓并长期获取股息的方式，更为明智。”