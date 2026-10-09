升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）已以62亿日元（约5021万新元）脱售位于东京的零售和办公地产项目Ebisu Fort。完成脱售后，信托不再持有任何日本房地产项目。

杨忠礼升禧环球房地产投资信托管理（YTL Starhill Global REIT Management）星期五（10月9日）闭市后发文告宣布，脱售交易已于当日完成。售价较6月底的最新估值高出53.8%，按成交价计算的收益率为2.4%。

此次出售的Ebisu Fort位于东京涩谷区惠比寿，是一栋供零售及办公用途的七层建筑，净可出租面积为1万8816平方英尺。它的最新估值为40亿3000万日元，分别占信托资产价值及资产组合净房地产收入的约1.2%和0.8%。

脱售所得用于还债 负债率降至34.5%

本次脱售所得资金将用于偿还日元借款、补充营运资金及其他用途。假设主要用于偿还日元和新元借款，信托的负债率预计将从35.8%降至34.5%。

管理公司预计，此次脱售对信托每单位派息及每单位资产净值的财务影响不会很大。

管理公司说，此次脱售让信托能够释放资产价值、减少债务，并获得更大的财务灵活性和投资能力，专注于符合增长策略的新资产。

信托股价闭市报0.505元，无变动。