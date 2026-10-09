新加坡政府投资公司（GIC）首个公众展览《秘库》星期六（10月10日）起在New Bahru School Hall向公众开放。《联合早报》带你走入这个秘库，让你看看有哪些精彩看点。

一张一美元钞票 揭开秘密购金使命

在第一展厅“档案馆”，参观者将追溯GIC的创立故事，以及最早一批领导人所获赋的使命。

展厅重点展出了一张美国一美元钞票的复制品，揭示了新加坡早期一段秘密购金的历史：英镑贬值后，布雷顿森林固定汇率体系于20世纪60年代末开始瓦解。

已故前副总理吴庆瑞博士深信黄金将再次成为重要的价值储藏，尽管美国主导禁运官方黄金交易，他仍秘密寻求购入黄金。

吴庆瑞认为，新加坡必须在世界其他国家反应过来之前采取行动，于是启动了一项秘密任务，从当时全球最大的黄金出口国南非购入黄金。

为保守交易秘密，一张美元钞票被撕成两半，分别交给来自新加坡和南非的特使。两半残钞在苏黎世重新拼合时，交易也在当地完成。

不久后，布雷顿森林体系崩溃，但新加坡的储备价值因以黄金持有而得以保全。这一事件塑造了一种信念，并最终促成GIC的成立：要守护新加坡的未来，就必须有勇气以不同的方式思考。

没有椅子的办公桌

杨邦孝获委任为GIC首任董事经理。摆在他面前的任务艰巨。他不仅必须创建公司，而且由于GIC是首个非大宗商品类主权财富基金，也没有蓝图可循。

这个新实体应采取何种形式？应如何架构和治理？该聘用哪些合适人才，又应采取哪些投资策略？

更具挑战的是，杨邦孝上任时没有任何员工。这意味着他几乎所有事情都得亲力亲为，而办公室里除了办公桌和电话外，别无他物。

尽管困难重重，杨邦孝始终抱持一个明确目标：完成交付给他的使命。

45年过去了，这一使命始终未变。

GIC首任董事经理杨邦孝的办公室里除了办公桌和电话外，别无他物。（周国威摄）

在“全球通胀超市”亲历物价飞涨

在“全球通胀超市”展厅，互动购物模拟体验将让参观者亲身感受通胀的影响。

参观者可用手机扫码，在固定预算下，为一个家庭购买跨越数十年的日常食品杂货。

通过这项体验，参观者将了解到周密规划和长期投资如何随着时间推移，保障财务安全。

在“全球通胀超市”展厅，参观者可用手机扫码，在固定预算下，为一个家庭购买跨越数十年的日常食品杂货。（周国威摄）

携手ART:DIS设计展厅吊饰

作为展览的一部分，GIC与非营利机构新加坡特殊才艺艺术协会（ART:DIS）合作，设计了六款以各展厅为灵感的吊饰，作为送给参观者的纪念品。

GIC已承诺在三年内为新加坡特殊才艺艺术协会投入60万元，为残障人士创造有薪创意工作。