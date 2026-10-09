谢美丽控股（Mary Chia Holdings）遭到新交所监管公司质询，为何旗下总共五家子公司拖欠公积金并一同面对法庭程序，但它却没有同时披露，而是先披露其中一家子公司拖欠公积金。

这家凯利板挂牌公司星期五（10月9日）闭市后给予监管公司的答复，承认是内部信息整合及披露评估程序问题，以致未能及时发现并且同时披露。

监管公司指出，谢美丽控股在9月11日披露旗下独资子公司Mary Chia Beauty & Slimming Specialist Pte. Ltd.因拖欠约5万元公积金而出庭面审。不过，在10月9日，谢美丽控股宣布法庭于10月8日指它的独资子公司共拖欠约15万3000元公积金，这是五家子公司拖欠的金额，并且五家公司一同面审。

谢美丽控股表明，公司正在检讨内部报告和披露程序，着眼于加强信息整合并及时向董事会和保荐机构报告。

它透露，这起案件已延期审理至11月12日。独立董事是在5月25日的内部审计会议得知集团的子公司拖欠公积金的事。公司目前的两名独立董事，是在10月8日第一次获知其他四家子公司也拖欠公积金。

谢美丽控股星期五股价回弹19.0%，闭市报2.5分。它星期二（6日）宣布多名投资者将以每股1分的价格认购1亿新股，这将为公司注入100万元资本供作营运资金和业务扩充。谢美丽控股的股价在隔日恢复交易后从1.3分大涨至星期三（7日）闭市时的2.7分，是5月初以来最高闭市价。