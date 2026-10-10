连续三个财年净亏损的荣控股集团（Sakae Holdings），在截至今年6月底的2026财年，经审计后由此前公布的264万1000元，扩大至280万6000元，亏损增加16万5000元，约6.2%。

公司星期五（10月9日）晚间在新加坡交易所发布文件，说明经审计财务报表与8月28日公布的未经审计业绩之间的差异。公司同时发出提醒，已连续三个财年税前净亏损。

经审计后的2026财年营收为1106万2000元，比初步业绩减少8万5000元。销售成本比初步业绩增加8万8000元，变为405万4000元；毛利因此减少17万3000元，变为700万8000元。

公司解释，一张集团内部交易发票此前被计入对外销售，现已重新分类，并相应调整相关成本。其他营业收入、行政开支及其他营业开支的变动，则主要源于费用项目重新分类，以改善报表呈列方式。

现金流方面，经营活动产生的净现金由136万2000元上调至185万9000元。融资活动所用的净现金则由151万2000元增至210万4000元。公司说，这主要是将59万2000元的银行贷款利息支付，从经营活动现金流重新分类至融资活动现金流。

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公司也调整了租赁使用权资产、租赁负债及部分应收应付款项的计算方式。上述调整对净资产值的净影响为2万3000元。

公司股价星期五闭市时报0.075元，无起落。