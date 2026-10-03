最近，陪伴新加坡人走过35年的老牌餐饮集团翡翠可谓动静不断：旗下多家餐馆相继关闭，如今更走到了接管、重组，甚至可能易主的十字路口。

朋友用“唏嘘”来形容翡翠餐饮集团如今的命运，我其实很有共鸣。我算是翡翠餐馆的拥护者，尤其是那家在荷兰村经营了约20年的翡翠香港小厨，更是记忆犹新。以前值夜班，下班后总会顺路去吃上一顿宵夜才回家。那时怎么也没想到，一家餐馆会在不知不觉间成为某些人生活的一部分。

可惜，随着翡翠香港小厨在2023年搬迁到One Holland Village购物商场，原址旁的翡翠拉面小笼包也在2025年6月结束营业，我后来就渐渐少了一个熟悉的宵夜去处，也越来越少光顾翡翠。