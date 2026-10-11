营养屋国际（NutryFarm International）股东发函，针对执行董事兼首席执行官牛黎明在特别股东大会上代表另一名股东的有效性提出质疑。

已停牌的营养屋国际星期天（10月11日）于新加坡交易所网站披露，星期六（10日）接获自称代表“要求召开股东大会的股东”的人士发出的相关信件。

这封信题为“针对贾立杰（音译，Jia Lijie）授予牛黎明的代理投票权存在法律瑕疵的正式异议及法律警告”，并发给公司董事会、公司秘书、监票人和股份登记处。

这封异议信指出，“要求召开股东大会的股东”已正式提出法律异议，质疑牛黎明拟在即将举行或正在进行的特别股东大会上，代表股东贾立杰行使代理投票权是否有效，并提出相关问题，包括所可能产生的利益冲突。

营养屋国际目前正在审查正式异议函中提出的指控，并就相关事项征询法律意见，若有重大进展将另行公布。

公司在星期五（9日）接获七名股东要求召开特别股东大会的通知，这些联名股东共持有不少于营养屋国际10%的缴足股本。

要求信的内容包括立即罢免牛黎明的执行董事兼首席执行官职务。对于涉及此事的董事会程序、审议与表决，要求牛黎明必须完全回避，不得参与相关程序。

同时，这群股东也要求禁止任何形式的报复，并严格禁止存在利益冲突的董事和管理层，对这些股东采取任何报复行动。

此外，这群股东也援引董事的受托责任，以及独立董事对公司所负的责任，包括保障少数股东的利益，并强调必须根据百慕大和新加坡法律，维护“要求召开股东大会的股东”的合法权益。

要求信也强调，牛黎明的罢免自股东大会举行之日起生效，同时要求采取一切必要措施，解除牛黎明在公司及关联或相关公司担任的任何职务。

营养屋国际自2022年4月11日起，自愿在新交所主板暂停交易。