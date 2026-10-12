美国总统特朗普排除在中期选举前对伊朗发动军事打击的可能，并宣布与俄罗斯总统普京讨论后，俄罗斯柴油将重新流向全球市场，带动美国三大股指上星期五（10月9日）集体收涨。

道琼斯工业指数上涨0.83%至5万1654.95点；纳斯达克指数涨0.64%，报2万7366.17点；标普500指数也走高0.59%至7811.54点。

中东冲突扩大风险升温，油价在亚洲早盘上涨。布伦特原油上涨0.7%，每桶报105.45美元。

也门胡塞武装再度袭击沙特阿拉伯主要机场，同时霍尔木兹海峡附近一艘油轮遭到袭击，加剧市场对石油供应可能进一步受冲击的担忧。

由于权重超过一半的银行股上周连续三天下跌，新加坡海峡时报指数上星期五闭市跌11.07点或0.2%，收报5401.89点。

三大银行股近期波动巨大，售出最多银行股的是机构投资者，散户则是积极买入。

以下是星期一（12日）可关注的股票：

1）在新加坡交易所主板挂牌，以及在马来西亚证券交易所第二上市的半导体设备制造商UMS Integration以每股2.66元的价格，配售最多5294万1100股新普通股，筹集资金约1亿4080万元。

公司开市前透露，配售股份会在星期一分别在马交所主板和新交所主板上市并交易。UMS Integration股价上星期五上涨1.44%至2.81元。

2）截至9月底，岸外工程业者明光集团（Beng Kuang Marine）旗下三家子公司仍有约7150万元的订单待交付。其中Asian Sealand Offshore & Marine（简称ASOM）继续为集团已签约的订单提供支撑，待交付的订单总额达5980万元。

ASOM此前获得一份价值约740万元的采购订单，为安哥拉近海盆地一艘浮式生产储油船（FPSO）提供服务。

明光集团股价上星期五收报0.37元，上涨2.78%。

3）黄金勘探开采业者维利顿资源（Wilton Resources）开市前申请暂停交易，等待发布消息。公司股价上星期五收报2.2分，下跌4.35%。

4）营养屋国际（NutryFarm International）股东发函，针对执行董事兼首席执行官牛黎明在特别股东大会上代表另一名股东的有效性提出质疑。公司上星期六（10日）接获自称代表“要求召开股东大会的股东”的人士发出相关信件。

这封信题为“针对贾立杰（译音，Jia Lijie）授予牛黎明的代理投票权存在法律瑕疵的正式异议及法律警告”，并发给公司董事会、公司秘书、监票人和股份登记处。

信件指出，“要求召开股东大会的股东”已正式提出法律异议，质疑牛黎明拟在即将举行或正在进行的特别股东大会上，代表股东贾立杰行使代理投票权是否有效，并提出相关问题，包括所可能产生的利益冲突。

已停牌的营养屋国际正在审查正式异议函中提出的指控，并针对相关事项征询法律意见，若有重大进展将另行公布。

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