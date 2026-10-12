新加坡股市9月份证券市场交易额超过420亿元，而证券日均交易额（SDAV）同比增长27%至19亿元，但由于新加坡海峡时报指数在8月创纪录上涨后涨势暂歇，日均交易额环比减少11%。

新加坡交易所（SGX）星期一（10月12日）公布的数据显示，9月份共有22个交易日，证券市场总交易额同比增长27%，达到422亿元。不过与8月份的433亿元相比，上个月总交易额环比下滑2.5%。

衍生品交易方面，9月总交易量环比增长10%至2980万份合约，但同比下降2%。日均成交量（DAV）环比增长7%至140万份合约，与去年同期持平。

新加坡海峡时报指数（STI）在8月连续创下历史新高后进入盘整，9月底收报5675.88点，环比小幅下跌1%，但同比仍上涨32%。

海指在9月4日升至5801.96点的新高位，第三季上涨22%，是同期表现最佳的亚细安市场。散户投资者连续第三季净买入指数股，净流入资金达到11亿8000万元。

追踪海指的交易所挂牌基金（ETF）连续第19个月取得资金净流入，当月累计流入19亿6000万元，新增净申购额达2亿9300万元，推动资产管理规模首次突破60亿元。

从板块表现来看，富时海峡时报房地产投资信托指数（FTSE ST Real Estate Investment Trusts Index）环比下跌6%，报623.91点。富时海峡时报小型股指数（FTSE ST Small Cap Index）则下跌2%至315.35点。

与此同时，外汇衍生品交易增长进一步加快，9月总交易量同比大增53%，达到960万份合约。其中，人民币、印度卢比和韩元相关外汇期货交易继续成为主要增长动力。

截至星期一早上10时50分，新交所股价上涨2.51%至21.25元，领涨海指成份股。