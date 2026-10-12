人工智能（AI）热潮预计带动新加坡第三季国内生产总值（GDP）同比增长超过5%。尽管经济增长保持韧性，但我国核心通货膨胀连续三个月上升，多数经济师预计，新加坡金融管理局接下来会再收紧货币政策，让新元加快升值，应对中东冲突持续带来的输入型通胀压力。

金管局将在星期三（10月14日）早上公布10月货币政策声明。荷兰国际集团和马来亚银行经济师都预计，当局会把新元名义有效汇率（S$NEER）的坡度提高25个基点至1.5%。星展集团研究也认为，金管局会小幅收紧政策。

金管局分别在今年4月和7月调高新元名义有效汇率（S$NEER）的升值坡度。马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣认为，当局还会收紧货币政策，但政策区间宽度和中间轴将维持不变。

最新通胀数据显示，由于服务业、零售、食品及其他商品价格涨幅扩大，我国8月核心通货膨胀率升至2.2%，是2024年9月以来的最高水平。

蔡学敏和李顺荣说，8月份核心和整体通胀率逐渐接近金管局1.5%至2.5%的预测区间上限。因此，金管局收紧货币政策，将是针对通胀上升趋势的前瞻应对，预计通胀接下来还会攀升。

大华银行经济师许俊杰预计，金管局会采取“非常轻微”（very slight）的上调举措，但这并不是个容易做出的决定。

星展银行高级经济师蔡汉廷和高级货币策略师黄鲳诚预计，金管局将重申核心通胀在2027年期间维持高位，直到下半年才会出现明显回落。当局可能会将明年的通胀预测设在1.5%至2.5%区间。

蔡学敏和李顺荣指出，虽然8月食品进口价格下降2.6%，但肉类、乳制品、蔬菜价格上涨，预示后续仍存在价格上行压力。“超级厄尔尼诺”现象可能推高食品进口价格，相关影响或延续至2027年。

假设布伦特原油价格从每桶95美元降至明年的每桶70美元，他们预测，我国2027年核心和整体通胀率将保持在1.9%水平。若通胀加速且经济增长保持强劲，不排除金管局在明年上半年进一步收紧货币政策的可能性。

第三季GDP增幅料超过5%

荷兰国际集团大中华区首席经济师宋林认为，鉴于工业生产和电子产品出口持续增加，新加坡第三季经济增长料保持强劲。此外，信贷增长速度加快也表明国内需求依然强劲。

根据星展的预测模型，第三季经济将继续保持强劲增长，幅度超过5%，增长动力来自金融业及AI驱动的贸易活动。

贸工部会在星期三早上8时发布第三季经济初步预估数据。

星展预计，尽管反映美元兑一篮子货币的美元指数重拾升势，但新元名义有效汇率强势，会让美元兑新元今年维持在1.26至1.30的范围内。