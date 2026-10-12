淡马锡信托基金会（Temasek Trust）与世界银行建立战略合作伙伴关系，双方将探索联合融资及创新融资方式，推进气候与能源、水资源、农业和医疗保健领域的发展。

双方星期一（10月12日）在曼谷举办的首届世界银行集团慈善论坛上签署谅解备忘录。

通过这次合作，淡马锡信托共同体（Temasek Trust Collective）的催化资本能力、资源整合平台及创新网络，与世界银行在全球发展领域的专业知识、广泛布局及对各国洞察相结合。双方将携手加强跨部门协作，协助具有潜力的解决方案实现规模化。

三方向展开合作

根据备忘录，淡马锡信托基金会与世界银行计划在三个方向展开合作，包括召集各方交流、共享知识与见解，以及协调合作伙伴与资本推动共同目标。

双方将汇聚各国政府、发展机构、企业、慈善机构及其他合作伙伴，围绕共同发展目标深化合作、相互交流并建立伙伴关系。这包括双方共同参与世界银行慈善论坛和亚洲慈善峰会（Philanthropy Asia Summit）等平台，促成高层领导人展开对话。

与此同时，双方将推动各方针对世界银行推行的“使命300”和“水资源前行”（Water Forward）等计划，展开交流，并探讨联合出资、组建联盟和制定国家层面合作框架模式。

“使命300”是世界银行与非洲开发银行发起的计划，共同承诺到2030年为撒哈拉以南非洲地区3亿人提供电力。

双方也希望通过建立共享知识体系和有效解决方案库，协助具潜力的试点项目转化为可复制、可推广的模式，进一步提升实际成效。

在协调合作伙伴与资本方面，淡马锡信托基金会与世界银行将评估如何更好地围绕共同利益，整合各自慈善网络与合作伙伴资源，同时就部署及汇集资本，以支持发展解决方案的各类模式分享经验。

双方初步确定的优先合作领域包括水资源、农业、医疗保健、气候及能源，并可能与世界银行的相关倡议展开合作。

世界银行集团常务董事兼首席知识官多诺霍（Paschal Donohoe）说，发展需求日益增加，资源面对的压力越来越大，因此建立伙伴关系变得更加重要。

他说：“慈善机构拥有深厚专业知识和创新解决方案，与我们的核心使命及就业议程高度契合。慈善中心将汇聚各方理念、资源与合作伙伴，推动这些解决方案实现规模化应用，造福世界各地的人民与社区。”

淡马锡信托基金会执行董事郭木财说：“当今的发展挑战并非孤立存在，我们的应对方式也不能各自为政。慈善事业能够及早采取行动、承担风险，并促成必要的合作伙伴和资本投入，将大胆构想转为持久的影响力。通过与世界银行和旗下慈善中心携手合作，我们能够弥合缺口、扩大有效方案的应用，并开辟新的集体行动路径。”

作为合作的一部分，淡马锡信托基金明年会在淡马锡店屋设立一个知识节点，协助慈善合作伙伴对接世界银行的各类数据、专业知识和相关网络，推动具有潜力的解决方案实现更广泛的应用。