73%的新加坡机构人工智能（AI）成熟度达到中等或高水平，比全球的70%高出三个百分点。

美国国际数据公司（IDC）受微软委托进行的调查显示，17%的受访新加坡机构被归类为“前沿企业”（Frontier Firm）；相比之下，全球比率为10%。这些企业具备完善的AI策略，AI应用成熟度较高。

这项调查的AI成熟度，不只看企业是否采用AI，也评估AI是否已广泛用于业务、员工是否具备相关技能、企业应对AI风险的能力，以及AI应用是否带来实际成果。

调查也显示，68%的受访新加坡机构称，AI已带来过去无法实现的显著或转型成果；41%的机构称，AI正在带动营收增长或创造新的收入来源。

调查于7月进行，在全球共访问5204家机构，新加坡有200家。

微软星期一（10月12日）在新加坡举行微软人工智能巡回活动（Microsoft AI Tour Singapore）时公布以上调查结果。

微软商业业务首席执行官阿尔托夫（Judson Althoff）说，新加坡具备有利条件，可将AI应用方面的领先优势转化为长远的经济与社会效益。

公积金局让全体员工使用AI工具

中央公积金局副总裁（资讯科技与数码服务）黄福强在星期一的活动上说，公积金局每年处理约1亿3000万笔线上交易，由约2500名员工服务约400万名会员。

他指出，公积金局已在联络中心采用AI工具，协助客服人员处理会员询问，让员工更专注于服务会员。公积金局也让全体员工利用AI简化日常工作和改善客户服务。

黄福强说，公积金局通过中央平台管理AI应用，并对不同使用场景和应用程序进行身份及风险管理。

他强调，公积金局采用AI并不是为了缩减人手，而是改善会员服务和员工的工作体验。